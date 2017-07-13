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19:18 (мск), источник: Моя Планета

Названы самые «ленивые» и самые активные страны

Если вы когда-нибудь задумывались о том, какая страна лидирует в плане поддержания активного образа жизни каждый день, на ваш вопрос готов ответ.

Источник: Reuters

Исследователи из Стэнфордского университета собрали данные об активности 700 000 пользователей смартфонов по всему миру, чтобы определить, насколько ленивы жители каждой страны.

Согласно результатам, жители Гонконга могут гордиться своим активным образом жизни — в среднем каждый проходит по 6 км в день. Самые ленивые люди проживают в Индонезии — их ежедневные прогулки длятся менее 3 км.

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Британцы проходят около 5 км, американцы — 4,5 и меньше.

Жители России близки активностью к гонконгцам: более 5 км пеших прогулок в день, передает The Daily Mail.

Однако, к сожалению, основные результаты по подсчетам шагов мало влияют на уровень заболеваний ожирением, даже с учетом разницы в сумме заработка жителя каждой страны.

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