Названы самые «ленивые» и самые активные страны
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Исследователи из Стэнфордского университета собрали данные об активности 700 000 пользователей смартфонов по всему миру, чтобы определить, насколько ленивы жители каждой страны.
Согласно результатам, жители Гонконга могут гордиться своим активным образом жизни — в среднем каждый проходит по 6 км в день. Самые ленивые люди проживают в Индонезии — их ежедневные прогулки длятся менее 3 км.
Британцы проходят около 5 км, американцы — 4,5 и меньше.
Однако, к сожалению, основные результаты по подсчетам шагов мало влияют на уровень заболеваний ожирением, даже с учетом разницы в сумме заработка жителя каждой страны.