Названы самые «ленивые» и самые активные страны

Источник: Reuters

Исследователи из Стэнфордского университета собрали данные об активности 700 000 пользователей смартфонов по всему миру, чтобы определить, насколько ленивы жители каждой страны.

Согласно результатам, жители Гонконга могут гордиться своим активным образом жизни — в среднем каждый проходит по 6 км в день. Самые ленивые люди проживают в Индонезии — их ежедневные прогулки длятся менее 3 км.

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Британцы проходят около 5 км, американцы — 4,5 и меньше.

Жители России близки активностью к гонконгцам: более 5 км пеших прогулок в день, передает The Daily Mail.