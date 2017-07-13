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19:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Астане

Сегодня в Астане произошло жуткое ДТП, жертвами которого, по предварительным данным, стали четыре человека, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

На одной из дорог, как известно на данный момент, столкнулись сразу несколько автомашин, в числе которых два грузовика. Видео этого страшного происшествия предоставил очевидец.

Число пострадавших в этом ДТП еще уточняется. На месте работают сотрудники полиции, стянуты бригады всех служб экстренного реагирования.

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