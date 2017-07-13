Четыре человека погибли в страшном ДТП в Астане
Сегодня в Астане произошло жуткое ДТП, жертвами которого, по предварительным данным, стали четыре человека, передает patrul.kz.
Сегодня в Астане произошло жуткое ДТП, жертвами которого, по предварительным данным, стали четыре человека, передает patrul.kz.
На одной из дорог, как известно на данный момент, столкнулись сразу несколько автомашин, в числе которых два грузовика. Видео этого страшного происшествия предоставил очевидец.
Число пострадавших в этом ДТП еще уточняется. На месте работают сотрудники полиции, стянуты бригады всех служб экстренного реагирования.