Беларусь попала в список 80-ти лучших стран для миграции

На втором месте оказалась Канада, а на третьем — Швейцария, пишет Thinktanks.by.

Беларусь в рейтинге разместилась на 70-м месте. В список попали и многие наши соседи. Так Россия в нем оказалась на 27-й позиции, Польша — на 31-й, Латвия — на 60-й, а Украина — на 73-й.

При составлении рейтинга специалисты учитывали данные опроса 21 тысячи человек из всех регионов мира. Его участникам предлагалось оценить экономическую ситуацию разных стран, рынок труда, равенство доходов и привлекательность с точки зрения возможностей интеграции иностранцев.

В первую десятку также попали скандинавские страны Норвегия, Финляндия, Дания, Австралия, Германия, США и Нидерланды.

Как говорится в исследовании, по оценкам Всемирного банка, почти 250 миллионов международных мигрантов в мире — как минимум трое из каждых 00 человек — отправили 582 миллиарда долларов домой родственникам в 2015 году.