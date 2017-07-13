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19:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продадут лунную пыль, которую собрал астронавт Нил Армстронг во время первой высадки на Луну. Об этом пишет The Guardian.

Источник: NASA
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Организаторы планируют выручить за небольшой мешок с пылью и мелкими камнями от двух до четырех миллионов долларов.

Также на торгах, посвященных 48-й годовщине первой высадки на Луну, выставят еще несколько предметов, связанных с полетами в космос. Среди них отчет Юрия Гагарина на английском языке за 50 тысяч долларов, десятидюймовая фигурка пса «Снупи» в скафандре за две тысячи и множество других артефактов.

В ходе миссии Apollo 11 американцы 20 июля 1969 года первыми высадились на Луну. Всего астронавты делали это шесть раз. Последний — в декабре 1972 года (в ходе миссии Apollo 17).

Комментарии
1
Елена Ситникова
Ой как смешно на Луне не были а доказательств куча.
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