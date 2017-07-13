Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги

Источник: NASA

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Организаторы планируют выручить за небольшой мешок с пылью и мелкими камнями от двух до четырех миллионов долларов.

Также на торгах, посвященных 48-й годовщине первой высадки на Луну, выставят еще несколько предметов, связанных с полетами в космос. Среди них отчет Юрия Гагарина на английском языке за 50 тысяч долларов, десятидюймовая фигурка пса «Снупи» в скафандре за две тысячи и множество других артефактов.