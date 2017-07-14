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09:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Около 10 тысяч человек приняли участие в «Агрофесте — 2017» в Нижегородской области

Около 10 тысяч человек приняли участие в «Агрофесте — 2017» в Нижегородской области 13 июля 2017 года. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Мероприятие прошло в с. Работки Кстовского района. Согласно информации, площадь выставки составила 13 квадратных километров. Как отметил на фестивале министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов, «область более чем на 100% обеспечивает себя зерном, овощами, картофелем, продуктами птицеводства». «Есть положительная динамика по мясу и молоку. В прошлом году в полтора раза увеличили производство свинины. Каждый день оцениваем валовое производство молока в регионе. В этом году идем с плюсом к уровню прошлого года, в последнее время ежедневно прибавляем более 40 тонн», — заявил он.

По словам губернатора Валерия Шанцева, развитие сельскохозяйственного производства в регионе позволяет не только создавать новые рабочие места для нижегородцев, но и сдерживать рост цен в силу увеличения конкуренции между производителями.

«Если говорить по области в целом, то мы сейчас ведем переговоры с инвесторами для того, чтобы открывать новые импортозамещающие производства. Серьезный проект намечается по производству сыров в Починках. Мы имеем сегодня договоренности о строительстве и реконструкции еще 30 животноводческих комплексов», — приводит министерство слова Валерия Шанцева.

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