Около 10 тысяч человек приняли участие в «Агрофесте — 2017» в Нижегородской области

Мероприятие прошло в с. Работки Кстовского района. Согласно информации, площадь выставки составила 13 квадратных километров. Как отметил на фестивале министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов, «область более чем на 100% обеспечивает себя зерном, овощами, картофелем, продуктами птицеводства». «Есть положительная динамика по мясу и молоку. В прошлом году в полтора раза увеличили производство свинины. Каждый день оцениваем валовое производство молока в регионе. В этом году идем с плюсом к уровню прошлого года, в последнее время ежедневно прибавляем более 40 тонн», — заявил он.