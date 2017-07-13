Торговля, песни, шашлыки: репортаж с первого дня «Славянского базара»

5 фотографий

Жители популярных у туристов Афин на время лета стараются покинуть столицу: цены в городе взлетают, жить грекам там становится не возможно. В Витебске местный народ по дачам не разъезжается, но и тратить деньги на «Славянском базаре» не спешит. Это хорошо видно возле множества торговых палаток в центре города: люди смотрят, трогают, меряют, но редко замечаешь, как кто-то совершает покупку.

«Кажется, палаток с каждым годом все меньше. Нет у людей денег, вот и не приезжают торговать. Но я всегда хоть что-нибудь покупаю, маленькие сувениры родным, какой-нибудь шарф», — рассказала Sputnik жительница Витебска Любовь Владимировна.

Одна из продавщиц в палатке, завешанной сумками, говорит, что покупатель есть. Цены удается сделать меньше, чем в магазине (поскольку аренда на улице меньше), вот люди и берут товар.

«Я люблю “Город мастеров”, потому что сама люблю вязать и мастерить, мне интересно посмотреть, что делают другие люди. А вот то, что продают куртки, шубы, это не нравится. Как будто большой базар посреди улицы», — добавила собеседница агентства.

Предприниматель Андрей приезжает в Витебск из Украины второй год. После прошлого раза в целом остался торговлей доволен, хотя отмечает, что и в Беларуси, и в Украине покупательская способность населения падает.

«В первые дни покупают в основном туристы. Местные жители ждут конца “Славянского базара”, ждут, когда ценник начнет снижаться», — сообщил предприниматель.

Однако тут же у него покупают небольшой венок за шесть рублей. Оказалось, это как раз местный дедушка купил подарок внучке.

С грустью в голосе Андрей говорит о жизни в Украине. Торговать, по его словам, там очень тяжело. Введенный безвизовый режим с Евросоюзом тоже не спасает: кажется, можно попробовать уехать на работу в Польшу, но там занятость предлагают далеко не всегда.

На Пушкинской площади в первый день идут основные гуляния. Выступают музыкальные коллективы самодеятельности, начинающие группы, на мосту мимы пристают к прохожим. Сотрудники МЧС проводят с детьми познавательно-развлекательные игры. В палатках — шашлыки, выпечка, коктейли.

Туристы массово фотографируются. Особенно у памятников паровозу и рыбке: их установили ко дню города в конце июня.

На вокзале, на удивление, не так тесно, как в районе старого города.

«Работа как в обычный будний день. Сегодня не чувствую изменений. Обычный поток людей. В целом людей стало меньше, чем 5−7 лет назад», — рассказал Сергей, водитель такси.

«Работаю по тарифу, цены не завышаю. Для меня сервис важнее. Вот утром вез двух девушек из Москвы. Понравился им. Вечером буду забирать после концерта», — добавил Сергей.

Город выглядит ярко. Через каждые сто метров дежурят милиционеры в опрятных белых рубашках.

«Я была в Риме, там очень грязно. А здесь очень чисто. Мне нравится. Не понимаю тех, кто говорит, что в Беларуси плохо. Я очень довольна, что попала на фестиваль. Приехала в Витебск по делам, но окунулась в чудесную атмосферу праздника. Буду теперь всех родственников звать сюда», — поделилась мнением гостья из Могилева Зоя.

«Если в центре города разрезать асфальт, то по слоям можно посчитать, сколько лет фестивалю», — так шутит Лариса Мартынова, сотрудница службы размещения дирекции фестиваля, подтверждая заботу властей о городе.

Она была в Европе на разных фестивалях и отмечает, что в форум Витебске — безумно масштабный. В Европе мероприятия такого рода более скромные.

«Даже если ты не купил билет непосредственно на концерт, ты все равно втягиваешься в жизнь фестиваля в эти дни, есть множество вариантов развлечься. Разве что теперь к артистам стало труднее попасть, они аж за двойным кордоном, это минус», — добавила Мартынова.

Для некоторых горожан есть минусы и пожирнее. Те, кто живет в центре, традиционно жалуются на шум. А некоторые — и на хамоватых туристов.

«Мне “Славянский базар” однозначно не нравится. Сиденья в амфитеатре неудобные. Крышу построили, но когда дождь, все равно вода протекает. Артисты одни и те же приезжают. А сама программа мероприятий появляется только за пару дней до открытия форума — неудобно», — сообщила местная жительница Алла Леонидовна.