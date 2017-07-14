Объявлены номинанты на премию Emmy 2017

Источник: AP 2017

Фантастический сериал кабельной и спутниковой сети HBO «Западный мир» (Westworld) и вечерняя музыкально-юмористическая передача на телеканале NBC «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) стали главными номинантами на получение премии в этом году. Эти сериалы вошли в большинство номинаций.

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/254275947213" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. «Бетт и Джоан» - название первого сезона сериала «Вражда»

Они вошли в 18 номинаций. Еще один новичок премии комедийный — сериал «Вице-президент» (Veep) — представлен в 17 номициях на получение Emmy 2017.

Американский драматический телесериал в жанре фэнтези «Игра престолов» (Game Of Thrones) впервые с запуска не был представлен ни в одной номинации.

Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Ее ведущем станет американский сатирик Стивен Кольбер.