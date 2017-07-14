Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Американская телевизионная академия объявила список номинантов на высшую телевизионную премию США Emmy 2017.
Американская телевизионная академия объявила список номинантов на высшую телевизионную премию США Emmy 2017.
Фантастический сериал кабельной и спутниковой сети HBO «Западный мир» (Westworld) и вечерняя
Новичками в номинациях стали телесериал «Очень странные дела» (Stranger Things)
Они вошли в 18 номинаций. Еще один новичок премии комедийный — сериал «Вице-президент» (Veep) — представлен в 17 номициях на получение Emmy 2017.
Американский драматический телесериал в жанре фэнтези «Игра престолов» (Game Of Thrones) впервые с запуска не был представлен ни в одной номинации.
Церемония вручения премии состоится 17 сентября в