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01:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Объявлены номинанты на премию Emmy 2017

Американская телевизионная академия объявила список номинантов на высшую телевизионную премию США Emmy 2017.

Источник: AP 2017

Фантастический сериал кабельной и спутниковой сети HBO «Западный мир» (Westworld) и вечерняя музыкально-юмористическая передача на телеканале NBC «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) стали главными номинантами на получение премии в этом году. Эти сериалы вошли в большинство номинаций.

Новичками в номинациях стали телесериал «Очень странные дела» (Stranger Things) телевизионно-развлекательной компании Netflix и «Бетт и Джоан» (Bette and Joan) кабельного телеканала FX.

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Они вошли в 18 номинаций. Еще один новичок премии комедийный — сериал «Вице-президент» (Veep) — представлен в 17 номициях на получение Emmy 2017.

Американский драматический телесериал в жанре фэнтези «Игра престолов» (Game Of Thrones) впервые с запуска не был представлен ни в одной номинации.

Церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Ее ведущем станет американский сатирик Стивен Кольбер.

Во время загрузки произошла ошибка.Сериал впервые с момента запуска не получил ни одной номинации. Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет в ночь с 16 на 17 июля.
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