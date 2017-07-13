Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Интимная пластика в Великобритании помолодела
ФСБ выловила в Черном море мужчину на плоту из досок и бутылок
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Окончательно обнаглели": вице-премьер РФ о ролике НАТО
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Зомби Большой двадцатки
21:07 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели вновь предупреждают о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО

ВОРОНЕЖ, 13 июл — РИА Новости. Дожди, грозы, град и ветер скоростью до 20 метров в секунду ожидаются в ряде регионов Центральной России вечером в четверг и в пятницу, сообщают региональные управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Во вторник спасатели предупреждали о непогоде в пяти областях ЦФО, а накануне — уже в 11 регионах.

Читайте также
Всероссийский потоп: крупнейшие наводнения XXI века

«По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 июля до 21 часа 14 июля 2017 года… дожди, ночью местами небольшие, в отдельных районах сильные, местами грозы, град. Ночью и утром местами туман. Ветер с порывами при грозе местами от 15 до 20 метров в секунду», — сообщает главное управление МЧС региона.

Такая же погода, по данным региональных управлений МЧС, ожидается вечером в четверг и в пятницу в Липецкой и Курской областях. В Тамбовской и Брянской областях — дожди, грозы и ветер до 18 метров в секунду, в Тульской области — грозы, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду, в Тверской — сильные дожди.

Во Владимирской области, согласно сообщению УМЧС, ожидаются дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 20 метров в секунду. В Ивановской и Смоленской областях в пятницу прогнозируются грозы, дожди и ветер до 17 метров в секунду. Кроме того, в Смоленской области, по данным синоптиков, может выпасть град.

Спасатели предупреждают: из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередачи и связи, нарушений в системе ЖКХ. Сильный ветер может стать причиной обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также возможен рост количества ДТП на дорогах, травматизма среди населения.

Справка
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеЧто делать, чтобы уберечь свое здоровье и имущество при стихийном бедствии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+34°
переменная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
50 %
оптимальная
5 м/с
слабый ветер
 Это вам не Европа: что удивляет иностранцев в Москве
Кремль прокомментировал слова Трампа о 'жестком разговоре' с Путиным
Это вам не Европа: что удивляет иностранцев в Москве
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
«Доктор Веб» заявил о вредоносном коде на портале госуслуг
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Нобелевский лауреат Лю Сяобо умер в Китае
Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Замглавы МВД потребовал отказаться от старых неэстетичных «Икарусов»
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция Сегодня в 22-00 «Авто Mail.Ru» начнет прямую трансляцию с премьеры нового кроссовера Jaguar!
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь