Две омички сняли клип про метро с Медведевым в главной роли
Девушки вспоминают об обещании премьера построить подземку к 300-летию города.
Девушки вспоминают об обещании премьера построить подземку к 300-летию города.
В городских пабликах начал распространяться клип «М — это Медведев», представляющий собой пародию на песню «М — это Милена». Главными его героями стали
В трехминутном ролике две девушки поют и танцуют на фоне подземного перехода у Пушкинской библиотеки, что прерывает только цитата Медведева с невыполненным обещанием достроить подземку к 300-летию Омска.
— М — это Медведев, Медведев — это М. Построить обещал нам метрополитен, — повторяют девушки незамысловатый припев.
Причем периодически на лица омичек накладываются портреты Дмитрия Медведева, Леонида Полежаева и губернатора Виктора Назарова. Однако в комментарии к записи девушки отрицают политическую подоплеку, заявляя, что клип создан исключительно в развлекательных целях.
— Ролик сделан исключительно в развлекательных целях. Идя его была еще как только вышел трек Трея — М это Милена, но, к сожалению