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22:00 (мск), источник: Om1.ru

Две омички сняли клип про метро с Медведевым в главной роли

Девушки вспоминают об обещании премьера построить подземку к 300-летию города.

В городских пабликах начал распространяться клип «М — это Медведев», представляющий собой пародию на песню «М — это Милена». Главными его героями стали премьер-министр России и недостроенное омское метро.

В трехминутном ролике две девушки поют и танцуют на фоне подземного перехода у Пушкинской библиотеки, что прерывает только цитата Медведева с невыполненным обещанием достроить подземку к 300-летию Омска.

Во время загрузки произошла ошибка.

 — М — это Медведев, Медведев — это М. Построить обещал нам метрополитен, — повторяют девушки незамысловатый припев.

Причем периодически на лица омичек накладываются портреты Дмитрия Медведева, Леонида Полежаева и губернатора Виктора Назарова. Однако в комментарии к записи девушки отрицают политическую подоплеку, заявляя, что клип создан исключительно в развлекательных целях.

— Ролик сделан исключительно в развлекательных целях. Идя его была еще как только вышел трек Трея — М это Милена, но, к сожалению из-за работы, приходилось уделять немного времени этому ремеслу. Скоро Омску 301 год, а метро все так и нет… Держимся, — пишут авторы.

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