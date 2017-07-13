Две омички сняли клип про метро с Медведевым в главной роли

В городских пабликах начал распространяться клип «М — это Медведев», представляющий собой пародию на песню «М — это Милена». Главными его героями стали премьер-министр России и недостроенное омское метро.

В трехминутном ролике две девушки поют и танцуют на фоне подземного перехода у Пушкинской библиотеки, что прерывает только цитата Медведева с невыполненным обещанием достроить подземку к 300-летию Омска.

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— М — это Медведев, Медведев — это М. Построить обещал нам метрополитен, — повторяют девушки незамысловатый припев.

Причем периодически на лица омичек накладываются портреты Дмитрия Медведева, Леонида Полежаева и губернатора Виктора Назарова. Однако в комментарии к записи девушки отрицают политическую подоплеку, заявляя, что клип создан исключительно в развлекательных целях.