В России продлен набор в отряд космонавтов

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов решили продлить отбор претендентов на вступление в отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в четверг в ТАСС.

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«Рассмотрев поданные заявки, специалисты Роскосмоса приняли решение, что для реализации амбициозных задач и освоения новой ракетно-космической техники, в отряде космонавтов необходимо большее количество молодых людей, которые обладают инженерными, техническими и естественнонаучными компетенциями», — говорится в сообщении.

Прием заявок должен был окончиться 14 июля, спустя три месяца после объявления набора в отряд космонавтов.

На какой срок продлевается набор, не уточняется.