В России продлен набор в отряд космонавтов
Прием заявок должен был закончиться 14 июля.
Прием заявок должен был закончиться 14 июля.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов решили продлить отбор претендентов на вступление в отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в четверг в ТАСС.
«Рассмотрев поданные заявки, специалисты Роскосмоса приняли решение, что для реализации амбициозных задач и освоения новой
На какой срок продлевается набор, не уточняется.
Сообщалось, что Центр подготовки космонавтов получил около 300 заявок с документами от желающих.