В «Силовых машинах» отказались комментировать сообщения о задержании гендиректора
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — В
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — В
«Сообщения СМИ о задержании Филиппова мы не комментируем», — сообщили «Интерфаксу» в
Вместе с тем источник «Интерфакса» сообщил, что российские спецслужбы возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны. «В рамках этого дела проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым», — сказал собеседник агентства.
Другой источник «Интерфакса» сообщил, что у Филиппова пока нет процессуального статуса. Говорить о его задержании преждевременно, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «мероприятия в рамках уголовного дела будут проводиться с Филипповым в Москве».
«Интерфакс» не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.
«Силовые машины» — младший партнер германского концерна Siemens в СП «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).