В «Силовых машинах» отказались комментировать сообщения о задержании гендиректора

Источник: РИА "Новости"

«Сообщения СМИ о задержании Филиппова мы не комментируем», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Силовых машин» в четверг.

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Вместе с тем источник «Интерфакса» сообщил, что российские спецслужбы возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны. «В рамках этого дела проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым», — сказал собеседник агентства.

Другой источник «Интерфакса» сообщил, что у Филиппова пока нет процессуального статуса. Говорить о его задержании преждевременно, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «мероприятия в рамках уголовного дела будут проводиться с Филипповым в Москве».

«Интерфакс» не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.