Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
10 трагических и странных смертей во время секса
«Я выбрала искусственное вскармливание»: истории мам
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Окончательно обнаглели": вице-премьер РФ о ролике НАТО
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
22:50 (мск), источник: Интерфакс

В «Силовых машинах» отказались комментировать сообщения о задержании гендиректора

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — В пресс-службе «Силовых машин» не комментируют сообщения СМИ о задержании гендиректора компании Романа Филиппова.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщения СМИ о задержании Филиппова мы не комментируем», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Силовых машин» в четверг.

Читайте также
Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым

Вместе с тем источник «Интерфакса» сообщил, что российские спецслужбы возбудили уголовное дело по статье о разглашении гостайны. «В рамках этого дела проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым», — сказал собеседник агентства.

Другой источник «Интерфакса» сообщил, что у Филиппова пока нет процессуального статуса. Говорить о его задержании преждевременно, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «мероприятия в рамках уголовного дела будут проводиться с Филипповым в Москве».

«Интерфакс» не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.

«Силовые машины» — младший партнер германского концерна Siemens в СП «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

Комментарии
1
Александр Швед
вот это капец - разглашение гостайны - что у сименса турбины куплены для монтажа в крыме - в обход санкций... зарапортовались уже совсем - с..ы в глаза... эт называется...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
«Доктор Веб» заявил о вредоносном коде на портале госуслуг
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Спасатели предупредили о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО
В ГД внесли проект о господдержке безработной молодежи до 25 лет
Спорт
Гончаренко: Постоянно просматриваем игроков и ведем переговоры После встречи с болельщиками главный тренер ЦСКА рассказал о выздоровлении Дзагоева, задачах на сезон и лимите на легионеров
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция Сегодня в 22-00 «Авто Mail.Ru» начнет прямую трансляцию с премьеры нового кроссовера Jaguar!
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
В Москве скупают мини-квартиры
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь