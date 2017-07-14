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00:45 (мск), источник: Ежедневник.by

За год почти в три раза увеличилось количество белорусских туристов, едущих в Украину

За этот же период число белорусов, посещающих Россию, сократилось почти в два раза.

Источник: Ежедневник.by

Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси.

Если в 2015 году Украину посетило всего 18 508 организованных туристов, то в 2016 году их число возросло до 45 919 человек. В то же время, если в 2015 году организованных туристов из Беларуси в Россию насчитывалось 130 517 человек, то в 2016 — уже 71 503.

Отметим, что ранее туристов в составе организованных групп из Беларуси в Украину традиционно ездило больше, нежели в Россию. К примеру, в 2010 году превалирование украинского направления перед российским превышало 10-кратный показатель (в Украину отправилось свыше 132 тысяч туристов, в Россию — около 26 тысяч).

Спад популярности Украины как места туристического паломничества белорусов произошел в 2014 году, когда в Украину съездило всего 5 638 белорусских организованных туристов.

В то же время, как показывает практика, ситуация с Крымом не особенно прибавила популярности российскому направлению для белорусов и не приблизила Россию к прежним украинским показателям в белорусской статистике.

Примечательно, что Украина, пожалуй, единственное направление, в котором турпоток белорусов активно увеличивается. Ведь и число организованных путешественников из Беларуси в страны вне СНГ в 2016 году по сравнению с 2015 сократилось с 585 тысяч до почти 378 тысяч.

Судя по всему, Украина набирает популярность у белорусов как страна, предлагающая бюджетный отдых на берегу Черного моря. А из-за затянувшегося экономического кризиса в Беларуси этот отдых в 2017 году может стать еще более востребованным.

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