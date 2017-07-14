На улице Тобольской во Владивостоке введут запрет остановки и стоянки автомобилей
С начала года установлено и заменено порядка 900 знаков и информационных табличек.
С начала года установлено и заменено порядка 900 знаков и информационных табличек.
Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Тобольской. Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен в районе домов № 23 строение 2 и № 25 по улице Тобольской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.
Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено порядка 900 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, приближении и границах наземных пешеходов