Танцоры Владивостока готовятся к фестивалю Street Air

Очередной этап фестиваля уличных танцев Street Air — 2017 пройдёт в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока 30 июля. Первые два этапа состоялись на той же площадке 28 мая и 25 июня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В ходе двух этапов уже определился список победителей, которые смогут продемонстрировать свои таланты на закрытии Street Air — 2017. В первом отборочном туре в категории «новичок» победу одержал Дмитрий Глазов, а в категории «профи» победу поделили Роман Пленков и Владимир Шелест. Во втором этапе победителем в категории «новичок» стал Андрей Баширов, а «профи» — Алексей Бердников и Виолетта Бородина.

Третий этап пройдёт в воскресенье, 30 июля, и ещё один, заключительный — 27 августа. Победители всех отборочных туров встретятся на закрытии фестиваля 17 сентября: финал и определит потенциального участника популярного телевизионного проекта «Танцы на ТНТ».

Фестиваль уличных танцев организован event-агентством «Стандарту.нет» при поддержке управления по делам молодёжи администрации Владивостока. Это мероприятие в формате Open Air проходит в приморской столице уже четвёртый раз. Принять участие в событии может любой желающий: по словам организаторов, возраст, стиль и уровень подготовки конкурсанта не имеют значения. Стоит отметить, что к уличным танцам относят микс из хип-хопа, локинга, брейкинга, паппинга и других социальных стилей, что даёт участникам полную свободу. А компетентные судьи чемпионата всегда смогут указать, над чем стоит поработать, чтобы достичь лучшего результата.