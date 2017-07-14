Танцоры Владивостока готовятся к фестивалю Street Air
Победитель получит шанс участвовать в шоу «Танцы на ТНТ».
Победитель получит шанс участвовать в шоу «Танцы на ТНТ».
Очередной этап фестиваля уличных танцев Street Air — 2017 пройдёт в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока 30 июля. Первые два этапа состоялись на той же площадке 28 мая и 25 июня, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В ходе двух этапов уже определился список победителей, которые смогут продемонстрировать свои таланты на закрытии Street Air — 2017. В первом отборочном туре в категории «новичок» победу одержал Дмитрий Глазов, а в категории «профи» победу поделили Роман Пленков и Владимир Шелест. Во втором этапе победителем в категории «новичок» стал Андрей Баширов, а «профи» — Алексей Бердников и Виолетта Бородина.
Третий этап пройдёт в воскресенье, 30 июля, и ещё один, заключительный — 27 августа. Победители всех отборочных туров встретятся на закрытии фестиваля 17 сентября: финал и определит потенциального участника популярного телевизионного проекта «Танцы на ТНТ».
Фестиваль уличных танцев организован
Фестиваль во Владивостоке проходит в несколько этапов. Количество танцоров в каждой группе ограничено — не более 20 человек.