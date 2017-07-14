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02:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайским офисным работникам предложили спать в капсулах в обеденный перерыв

Пекинская компания Xiangshui Space предложила офисным работникам спать, не уходя домой. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Источник: Reuters

Она открыла 15 капсульных отелей внутри офисных зданий, интернет-кафе и коворкингов.

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В каждом от двух до восьми кроватей, арендовать каждую из которых можно за 10 юаней (примерно полтора доллара) за полчаса в пиковое время, в обеденный перерыв. Внутри каждой капсулы есть розетка для зарядки гаджетов, вентилятор и фонарик для чтения.

«Наши клиенты — белые воротнички, которые ведут себя прилично. Пока никто не пытался что-то сломать», — рассказал один из работников Xiangshui Space.

Каждый клиент получает одноразовые простыни, наволочки, одеяла и беруши. Сотрудники компании ежедневно следят за состоянием кроватей. Для использования сервиса не нужен даже паспорт — достаточно зарегистрироваться в фирменном приложении и отсканировать штрих-код с помощью смартфона.

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