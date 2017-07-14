Китайским офисным работникам предложили спать в капсулах в обеденный перерыв
Пекинская компания Xiangshui Space предложила офисным работникам спать, не уходя домой. Об этом сообщает The South China Morning Post.
Пекинская компания Xiangshui Space предложила офисным работникам спать, не уходя домой. Об этом сообщает The South China Morning Post.
Она открыла 15 капсульных отелей внутри офисных зданий,
В каждом от двух до восьми кроватей, арендовать каждую из которых можно за 10 юаней (примерно полтора доллара) за полчаса в пиковое время, в обеденный перерыв. Внутри каждой капсулы есть розетка для зарядки гаджетов, вентилятор и фонарик для чтения.
«Наши клиенты — белые воротнички, которые ведут себя прилично. Пока никто не пытался
Каждый клиент получает одноразовые простыни, наволочки, одеяла и беруши. Сотрудники компании ежедневно следят за состоянием кроватей. Для использования сервиса не нужен даже паспорт — достаточно зарегистрироваться в фирменном приложении и отсканировать