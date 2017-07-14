Китайским офисным работникам предложили спать в капсулах в обеденный перерыв

В каждом от двух до восьми кроватей, арендовать каждую из которых можно за 10 юаней (примерно полтора доллара) за полчаса в пиковое время, в обеденный перерыв. Внутри каждой капсулы есть розетка для зарядки гаджетов, вентилятор и фонарик для чтения.