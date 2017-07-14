Более 1000 спецмашин проверили инспекторы из Хабаровского края во время операции «Трактор»
В Хабаровском крае подвели итоги профилактической операции «Трактор».
В Хабаровском крае подвели итоги профилактической операции «Трактор».
Напомним, в ее рамках специалисты проверяли дорожную, строительную, сельскохозяйственную и другую спецтехнику, а также регистрационные документы на нее. За месяц они осмотрели 1065 машин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Рейды провели в Хабаровске и
Всего они выявили 274 административных правонарушения. В числе самых распространенных — отсутствие документов у водителей и номерных знаков на самоходной машине. Кроме того, владельцы спецтехники допускали нарушения и в сфере безопасности движения. Так, у многих машин были неисправны тормозные системы, внешние световые приборы. В результате 319 единиц спецтехники поставили на учет.
«Владельцы самоходных машин должны четко понимать, что регистрация такой техники и регулярное прохождение техосмотра, — их обязанность. Спецтехника является равноправным участником движения. В дальнейшем в отношении нарушителей мы намерены усилить меры наказания, взаимодействуя с ГИБДД Хабаровского края. Речь идет о постановке самоходной техники на штрафные стоянки», — отметил заместитель начальника управления регионального госконтроля Евгений Битюков.