Более 1000 спецмашин проверили инспекторы из Хабаровского края во время операции «Трактор»

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Напомним, в ее рамках специалисты проверяли дорожную, строительную, сельскохозяйственную и другую спецтехнику, а также регистрационные документы на нее. За месяц они осмотрели 1065 машин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Рейды провели в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Солнечном, Нанайском, Охотском, Вяземском, Комсомольском, Ванинском и Амурском районах. Участие в операции принимали инспекторы управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, а также сотрудники ГИБДД.

Всего они выявили 274 административных правонарушения. В числе самых распространенных — отсутствие документов у водителей и номерных знаков на самоходной машине. Кроме того, владельцы спецтехники допускали нарушения и в сфере безопасности движения. Так, у многих машин были неисправны тормозные системы, внешние световые приборы. В результате 319 единиц спецтехники поставили на учет.