В Хабаровском крае будет больше добрых дел

— Уникальность конкурса в том, что он объединяет в себе две успешные практики поддержки некоммерческих организаций, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» федеральный координатор дальневосточного конкурса Михаил Курашин. — Первое — это технология грантового конкурса, когда подаются заявки, победителям безвозмездно и безвозвратно выдаются благотворительные средства. Второе — народное финансирование, или сбор средств на реализацию тех или иных проектов. Заявки принимаются до 1 сентября в электронном виде.



Причем, подать их могут как юридические лица, так и физические. Приоритетные направления конкурса связаны с развитием Дальнего Востока. Это использование дальневосточного гектара, поддержка малых территорий, благотворительность. Темы будущих проектов можно посмотреть на платформе для коллективного финансирования социальных проектов «Начинание» или на сайте фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».



Любой желающий может предложить свою идею, ограничением является только сумма, стоимость проекта не должна превышать 300 тыс рублей. Впрочем, могут быть и очень маленькие проекты с бюджетом в 10−15 тыс рублей.



А дальше проекты будет рассматривать экспертный совет. В него входят не только чиновники, но и представители некоммерческих организаций, образования, культуры. Они отбирают заявки, которые проходят во второй тур. — Заявителям дается два месяца, чтобы организовать сбор средств на свой проект, — рассказывает Михаил Курашин. — Кстати, это позволит выяснить, насколько проект интересен и востребован. Те идеи, которые смогли собрать половину необходимых средств, объявляются победителями. Минимальный взнос — 10 рублей. Недостающую часть денег заявители получают в виде федерального гранта. Те, кто не собрали деньги, могут продолжить это делать. Уверен, что дальневосточники также имеют весьма обширные связи по всей стране, и их идеи обязательно поддержат меценаты, предприниматели и обычные люди, — заметил федеральный эксперт.