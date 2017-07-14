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03:16 (мск), источник: Восток Медиа

Экс-куратор «Хаяттов» в Приморье получил реальный срок

Сергей Запорожец недолго растрачивал бюджетные деньги.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во Владивостоке вынесен приговор бывшему руководителю краевого бюджетного предприятия «Единая дирекция по строительству объектов Приморского края» (или «Приморкрайстрой») Сергею Запорожцу. Фрунзенский районный суд вынес решение на основании того факта, что обвиняемый занимался растратами государственного имущества в личных целях, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Ранее агентство сообщало, что приморский куратор «Хаяттов», будучи на государственной управляющей должности, заключал неликвидные договоры со сторонней компанией, принадлежавшей его дочери Диане Запорожец. Таким образом предприимчивый семьянин и управленец фактически оплачивал за фирму своей прямой родственницы все расходы по освоению городских территорий. К слову, Запорожца задержали ещё осенью прошлого года, когда он не являлся директором «Приморкрайстроя» и курировал компанию «Наш дом — Приморье».

Суд признал его виновным в растрате государственного имущества, используя служебное положение (4 часть 160 статьи Уголовного кодекса), и приговорил к 2 годам и шести месяцам лишения свободы. Сергей Запорожец будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а также будет лишён всяких прав занимать государственные и руководящие должности.

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