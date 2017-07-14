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03:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ещё один хабаровчанин присоединится к гонкам на «Ерофее»

Четвёртый этап российской дрифт-серии пройдёт 15—16 июля на арене «Ерофей».

Сильнейшие гонщики Дальнего Востока соберутся в эти выходные на четвёртом этапе российской дрифт-серии в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к состязаниям присоединится ещё один хабаровчанин — Евгений Солоненко.

«Рад сообщить, что мы с моей командой будем участвовать в предстоящих этапах РДС — и в Хабаровске, и во Владивостоке. Были определённые чисто технические моменты, из-за которых я не смог выехать на предыдущие соревнования, но сейчас всё улажено! Машину подготовили как раз к “Ерофей-арене”, наконец-то сможем использовать потенциал. Более того, в Хабаровске всегда добродушный приём и ощущается тепло болельщиков, поэтому будем делать всё возможное, чтоб не разочаровать их», — отметил Евгений Солоненко. Как ранее сообщало агентство, предыдущие соревнования РДС-Восток в Хабаровске прошли в мае. Тогда победу на них одержал хабаровчанин Егор Шумилкин. Главная интрига этапа — останется ли вновь победа за Хабаровском. Мероприятие пройдёт 15 и 16 июля на арене «Ерофей».

Добавим, на данный момент в чемпионате лидирует Егор Шумилкин, однако ему в затылок дышит приморская гонщица Екатерина Седых. Далее с минимальным расстоянием друг от друга идут опытные спортсмены из Владивостока — Эдуард Маляров и Алексей Линьков.

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