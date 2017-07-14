Ещё один хабаровчанин присоединится к гонкам на «Ерофее»

«Рад сообщить, что мы с моей командой будем участвовать в предстоящих этапах РДС — и в Хабаровске, и во Владивостоке. Были определённые чисто технические моменты, из-за которых я не смог выехать на предыдущие соревнования, но сейчас всё улажено! Машину подготовили как раз к “Ерофей-арене”, наконец-то сможем использовать потенциал. Более того, в Хабаровске всегда добродушный приём и ощущается тепло болельщиков, поэтому будем делать всё возможное, чтоб не разочаровать их», — отметил Евгений Солоненко. Как ранее сообщало агентство, предыдущие соревнования РДС-Восток в Хабаровске прошли в мае. Тогда победу на них одержал хабаровчанин Егор Шумилкин. Главная интрига этапа — останется ли вновь победа за Хабаровском. Мероприятие пройдёт 15 и 16 июля на арене «Ерофей».