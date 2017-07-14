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04:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Эужен Коффи умер после сердечного приступа

Бывший форвард «СКА-Хабаровск» играл в футбол с друзьями и во время матча почувствовал себя плохо.

Экс-форвард хабаровского СКА, уроженец Кот-д’Ивуара Эужен Коффи во время своего отпуска в Абиджане умер после сердечного приступа. Было ему 29 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Коффи играл в футбол со своими друзьями. Во время игры он почувствовал себя плохо и впоследствии скончался.

Эужен Коффи выступал за армейцев в 2012 году, сыграл 11 матчей и забил один гол. Форвард также выступал в нескольких турецких, африканских клубах и в командах из Северного Кипра.

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