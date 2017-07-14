Эужен Коффи умер после сердечного приступа
Бывший форвард «СКА-Хабаровск» играл в футбол с друзьями и во время матча почувствовал себя плохо.
Бывший форвард «СКА-Хабаровск» играл в футбол с друзьями и во время матча почувствовал себя плохо.
Коффи играл в футбол со своими друзьями. Во время игры он почувствовал себя плохо и впоследствии скончался.
Эужен Коффи выступал за армейцев в 2012 году, сыграл 11 матчей и забил один гол. Форвард также выступал в нескольких турецких, африканских клубах и в командах из Северного Кипра.