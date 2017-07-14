Эужен Коффи умер после сердечного приступа

Экс-форвард хабаровского СКА, уроженец Кот-д’Ивуара Эужен Коффи во время своего отпуска в Абиджане умер после сердечного приступа. Было ему 29 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Коффи играл в футбол со своими друзьями. Во время игры он почувствовал себя плохо и впоследствии скончался.



Эужен Коффи выступал за армейцев в 2012 году, сыграл 11 матчей и забил один гол. Форвард также выступал в нескольких турецких, африканских клубах и в командах из Северного Кипра.