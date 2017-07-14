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04:45 (мск), источник: АиФ Иркутск

Из Иркутска стартует экспедиция «По пути государевых ямщиков»

Её участники проедут 126 старинных почтовых станций.

Десять исследователей из Якутии 14 июля отправятся в экспедицию по историческому Иркутско-Якутскому почтовому тракту, который открыли 275 лет назад. Также экспедиция посвящена 385-летию вхождению Якутии в состав Российского государства, и 220-летию Святителя Иннокентия Вениаминова.

Протяжённость пути — больше 2,7 тысяч километров. Расстояние от Иркутска до Качуга участники преодолеют на автомобилях, а потом перейдут на водный маршрут по реке Лене. Экспедиция воспроизведёт путь ямщиков, которые возили почту от Иркутска до Якутска через 126 почтовых станций.

Гости из Якутии рассказали, что больше семнадцати лет изучают это старинное сословие. В XVII веке ямщики переселялись на сибирские земли из центральных российских губерний. Некоторые обосновались в верховьях Лены, поэтому в Приангарье тоже живут их потомки. Правда, у нас эта историческая тема практически не разрабатывается. Так что якутские коллеги подкинули нашим иркутским краеведам богатую почву для изучения.

«Мы хотим найти точки соприкосновения с Иркутской областью, пройти по вашим районам, поговорить со старожилами, сотрудниками музеев и архивов. Возможно, у них сохранились какие-то сведения», — рассказали перед стартом члены экспедиции.

«Для Якутии тракт — своеобразная дорога жизни, по ней поступало всё необходимое. Значимость её была так велика, что грузоперевозки продолжались даже после официального закрытия тракта в 30-е годы: она помогла пережить Великую Отечественную войну и с неё началась алмазная промышленность», — говорит одна из участниц общественной организации «Потомки государевых ямщиков».

Нынешняя экспедиция должна подготовить «почву» для ещё одной.

«В феврале или марте следующего года мы хотим ещё раз проехать по Иркутско-Якутскому тракту и на самом деле доставить срочную почту. Раньше ямщики зимой преодолевали маршрут за одиннадцать дней», — добавил Анатолий Добрянцев, первый заместитель председателя Государственного Собрания Якутии.

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