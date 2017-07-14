В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Сильный ливень накроет регион в пятницу.
Сильный ливень накроет регион в пятницу.
Сегодня, 14 июля, в крае местами ожидаются ливневые дожди с грозами (15−40 мм). При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
В результате непогоды ожидается резкий подъем уровня воды в реках. Также возможны аварии на ЛЭП, а также нарушения в работе системы ЖКХ.
Автолюбителям следует быть предельно осторожными на дорогах.