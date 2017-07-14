Во Владивостоке решается судьба строителя Приморского океанариума
Срок пребывания Андрея Поплавского в СИЗО истекает 12 августа — но вопрос продления поднят уже сегодня.
Срок пребывания Андрея Поплавского в СИЗО истекает 12 августа — но вопрос продления поднят уже сегодня.
Во Владивостоке началось судебное слушание по вопросу меры пресечения в отношении бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке Андрея Поплавского, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, Андрей Поплавский обвиняется в растрате бюджетного миллиарда рублей.
Необходимо отметить, что нынешний срок пребывания в СИЗО для бывшего руководителя Дирекции Управделами президента на Дальнем Востоке — до 12 августа. Однако вопрос о его дальнейшем месте пребывания будет решаться сегодня — практически на месяц раньше —
Напомним, дело