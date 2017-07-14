Фестиваль инклюзивного танца пройдет в Хабаровске
Зарубежные и российские мастера научат зрителей технике комбинированного танца для инвалидов.
Зарубежные и российские мастера научат зрителей технике комбинированного танца для инвалидов.
Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.
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На Дальний Восток артисты приехали впервые по приглашению Дальневосточной межрегиональной организации инвалидов «Ковчег». Они подготовили насыщенную концертную и образовательную программу, охватывающую главные направления современного танца. Первые выступления пройдут во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.
В Хабаровске фестиваль стартует флешмобом «Обними меня в танце», который состоится 22 июля в 17.00 в краевом парке им. Н. Н.
На следующий день запланирован
Завершится фестиваль большим
«Выступления “REVolutions Dance” дарят зрителям вдохновение и радость. Этот коллектив стал для участников возможностью выйти за пределы ограничений и поделиться с публикой новыми замечательными способами танца», — отметил президент Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко.
Отметим, творческий коллектив «REVolutions Dance» создан в 2005 году. Он объединяет профессиональных танцоров и специалистов, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья —
Более подробную информацию можно получить у организаторов по телефонам: 89147042040, 89147909604.