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05:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Фестиваль инклюзивного танца пройдет в Хабаровске

Зарубежные и российские мастера научат зрителей технике комбинированного танца для инвалидов.

Хабаровск, 14 июля, AmurMedia.

22—23 июля в Хабаровске впервые пройдет благотворительный фестиваль инклюзивного танца. Международный коллектив «REVolution Dance» представит беспрецедентный творческий проект «Танцуй, твори, люби!». Зарубежные и российские мастера инклюзивной хореографии выступят и обучат российских зрителей технике комбинированного танца для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На Дальний Восток артисты приехали впервые по приглашению Дальневосточной межрегиональной организации инвалидов «Ковчег». Они подготовили насыщенную концертную и образовательную программу, охватывающую главные направления современного танца. Первые выступления пройдут во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.

В Хабаровске фестиваль стартует флешмобом «Обними меня в танце», который состоится 22 июля в 17.00 в краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.

На следующий день запланирован мастер-класс, темой которого станет творческое взаимодействие профессионалов и людей с ограниченными возможностями по здоровью. Опытные педагоги и хореографы познакомят участников с рядом импровизационных и конкретных танцевальных техник. Принять участие в мастер-классе сможет любой желающий. Творческая площадка будет организована в Городском дворце культуры. Начало в 11.30.

Завершится фестиваль большим гала-концертом инклюзивной хореографии, который пройдет на сцене Городского дворца культуры в 16.30.

«Выступления “REVolutions Dance” дарят зрителям вдохновение и радость. Этот коллектив стал для участников возможностью выйти за пределы ограничений и поделиться с публикой новыми замечательными способами танца», — отметил президент Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко.

Отметим, творческий коллектив «REVolutions Dance» создан в 2005 году. Он объединяет профессиональных танцоров и специалистов, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья — инвалидами-колясочниками, детьми с аутизмом, слабовидящими и незрячими.

Более подробную информацию можно получить у организаторов по телефонам: 89147042040, 89147909604.

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