Из-за ремонта теплотрассы на Тихоокеанской в Хабаровске частично ограничат движение транспорта
17 июля хабаровские энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 21 на улице Тихоокеанская.
17 июля хабаровские энергетики приступят к ремонту тепломагистрали № 21 на улице Тихоокеанская.
Работы будут вестись до 31 октября. За этот период специалисты проведут замену тепломагистрали длиной 524 метра и диаметром 530 миллиметров.
На время работ движение транспорта по Тихоокеанской в сторону Краснофлотского района ограничат до одной полосы. Эта мера будет действовать на участке от дома по Тихокеанской, 49 до Казачьей горы, 4.
Отмечается, что горячую воду жителям района не отключат, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на