В Красноярске на выходных ожидаются дожди
В субботу, 15 июля, температура воздуха составит всего +18°С.
В субботу, 15 июля, температура воздуха составит всего +18°С.
В Красноярске в выходные дни будет пасмурно и дождливо. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 14 июля, столбики термометров достигнут отметки +23°С. В течение дня ожидается небольшой дождь. Ветер
В субботу, 15 июля, температура воздуха составит всего +18°С. Также ожидается дождь. Утром воздух прогреется до +16°С, вечером — +17°С. Ветер будет дуть с
В воскресенье, 16 июля, утром столбики термометров будут колебаться около отметки +18°С. Днем потеплеет до +21°С, а вечером тепло спадет — до +19°С, при этом ожидаются осадки. Сила