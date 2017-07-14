В Красноярске на выходных ожидаются дожди

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в выходные дни будет пасмурно и дождливо. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 14 июля, столбики термометров достигнут отметки +23°С. В течение дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 2 м/с.

В субботу, 15 июля, температура воздуха составит всего +18°С. Также ожидается дождь. Утром воздух прогреется до +16°С, вечером — +17°С. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4 м/с.