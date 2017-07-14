Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
СМИ: ЕС выступил категорически против одного из заявлений Киева
Названы самые комфортные для жизни российские города
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Митингующие в Киеве перекрыли выходы из здания Рады — СМИ
ДНР: бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Окончательно обнаглели": вице-премьер РФ о ролике НАТО
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
24Юбилей Тома Круза
05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на выходных ожидаются дожди

В субботу, 15 июля, температура воздуха составит всего +18°С.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в выходные дни будет пасмурно и дождливо. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 14 июля, столбики термометров достигнут отметки +23°С. В течение дня ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 2 м/с.

В субботу, 15 июля, температура воздуха составит всего +18°С. Также ожидается дождь. Утром воздух прогреется до +16°С, вечером — +17°С. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4 м/с.

В воскресенье, 16 июля, утром столбики термометров будут колебаться около отметки +18°С. Днем потеплеет до +21°С, а вечером тепло спадет — до +19°С, при этом ожидаются осадки. Сила северо-западного ветра в этот день составит 2 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+32°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
59 %
повышенная
3 м/с
легкий ветер
В Красноярске водитель Toyota протаранил KIA с ребенком и скрылся
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
«Силовые машины» не стали комментировать задержание гендиректора
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
В регионах России стали строить меньше торговых центров
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь