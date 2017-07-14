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05:42 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске появятся новые места в детских садах

В Красноярске появятся новые места в детских садах. Эту задачу совместно решают власть и бизнес. Как частные компании привлекают к улучшению жизни в мегаполисе?

Источник: Вести - Красноярск

Семья Панкратовых водит своего сына в частный детский сад. «Умку» выбрали из-за хорошей репутации и качественных образовательных программ. «Объехали много детских садов и вернулись в “Умку”. Нам понравилась атмосфера, территория. Потом, когда нам предлагали место в муниципальном детском саду, мы отказались, видя качество здесь», — рассказал Алексей Панкратов.

Семейный центр «Умка» на рынке детского обучения уже 15 лет. Это четыре образовательных центра, детский сад и собственная начальная школа. Сейчас один из старейших негосударственных детсадов Красноярска готов влиться в городскую систему образования. «Мы можем снизить финансовую нагрузку для наших клиентов. Они будут платить на 9 тысяч меньше, если мы выиграем конкурс. Наши клиенты будут получать качественную образовательную услугу и при этом платить меньше денег», — подчеркнула директор НОУ «Умка» Татьяна Андреева.

Всего муниципально-частное партнёрство охватывает 76 частных дошкольных учреждений. В них могут учиться более 2700 ребят. Частные сады стараются получить лицензию на образовательные услуги. «В ближайшее время у нас ещё 500 мест будет заявлено и более трёх тысяч детей будут в детских садах», — сообщил заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.

Программа муниципально-частного партнёрства работает в Красноярске уже пять лет. Один из главных показателей её успешности — растущий уровень доверия родителей.


Роман РЫКОВ

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