В Красноярске появятся новые места в детских садах

Семья Панкратовых водит своего сына в частный детский сад. «Умку» выбрали из-за хорошей репутации и качественных образовательных программ. «Объехали много детских садов и вернулись в “Умку”. Нам понравилась атмосфера, территория. Потом, когда нам предлагали место в муниципальном детском саду, мы отказались, видя качество здесь», — рассказал Алексей Панкратов.



Семейный центр «Умка» на рынке детского обучения уже 15 лет. Это четыре образовательных центра, детский сад и собственная начальная школа. Сейчас один из старейших негосударственных детсадов Красноярска готов влиться в городскую систему образования. «Мы можем снизить финансовую нагрузку для наших клиентов. Они будут платить на 9 тысяч меньше, если мы выиграем конкурс. Наши клиенты будут получать качественную образовательную услугу и при этом платить меньше денег», — подчеркнула директор НОУ «Умка» Татьяна Андреева.



Всего муниципально-частное партнёрство охватывает 76 частных дошкольных учреждений. В них могут учиться более 2700 ребят. Частные сады стараются получить лицензию на образовательные услуги. «В ближайшее время у нас ещё 500 мест будет заявлено и более трёх тысяч детей будут в детских садах», — сообщил заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.



Программа муниципально-частного партнёрства работает в Красноярске уже пять лет. Один из главных показателей её успешности — растущий уровень доверия родителей.





Роман РЫКОВ



