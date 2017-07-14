В Красноярске появятся новые места в детских садах
В Красноярске появятся новые места в детских садах. Эту задачу совместно решают власть и бизнес. Как частные компании привлекают к улучшению жизни в мегаполисе?
В Красноярске появятся новые места в детских садах. Эту задачу совместно решают власть и бизнес. Как частные компании привлекают к улучшению жизни в мегаполисе?
Семья Панкратовых водит своего сына в частный детский сад. «Умку» выбрали
Семейный центр «Умка» на рынке детского обучения уже 15 лет. Это четыре образовательных центра, детский сад и собственная начальная школа. Сейчас один из старейших негосударственных детсадов Красноярска готов влиться в городскую систему образования. «Мы можем снизить финансовую нагрузку для наших клиентов. Они будут платить на 9 тысяч меньше, если мы выиграем конкурс. Наши клиенты будут получать качественную образовательную услугу и при этом платить меньше денег», — подчеркнула директор НОУ «Умка» Татьяна Андреева.
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Роман РЫКОВ