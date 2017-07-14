Омичей ждут прохладные и дождливые выходные

Сегодня, 14 июля, воздух нагреется до +18…+23°. Северный, северо-западный ветер будет несильным — 2−7 метров в секунду, однако в некоторых районах порывы могут достигать до 13 метров. Местами прольется небольшой дождь, обещают синоптики, а днем даже с грозой. Атмосферное давление сегодня существенно не изменится.
В субботу, 15 июля, ночью будет довольно прохладно +8…+13°, днем температура поднимется до +19…+23°. Ветер останется северо-западным, однако немного усилится до 4−9 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь, на северо-западе региона дожди будут сильными. Завтра возможна гроза, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 16 июля, сохранится такая же температура: ночью +9…+14°, днем +19…+23°. Ветер все также северо-западный, но вновь усилится до 5−10 метров в секунду, а днем в отдельных районах порывы могут быть и до 15 метров в секунду. Синоптики обещают небольшой, местами умеренный дождь и грозу.