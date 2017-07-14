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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе поднялся уровень реки Белой

Вода прибывает из-за постоянных дождей.

Источник: AP 2017

За минувшие сутки в Уфе уровень воды в реке Белой вырос на 2 сантиметра. Метеорологи объясняют это явление необычной погодой.

— Аномальная погода вносит свои коррективы, которые отразились на водном балансе и экологии в целом, — сообщают в городской администрации.

Так, за 24 часа вырос уровень воды в реке Белой. Такое явление весьма не характерно для июля, когда реки, наоборот, высыхают.

В Башгидромете объясняют необычные явления аномально дождливой погодой лета 2017 года.

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