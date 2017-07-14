В Уфе поднялся уровень реки Белой
Вода прибывает
Вода прибывает
За минувшие сутки в Уфе уровень воды в реке Белой вырос на 2 сантиметра. Метеорологи объясняют это явление необычной погодой.
— Аномальная погода вносит свои коррективы, которые отразились на водном балансе и экологии в целом, — сообщают в городской администрации.
Так, за 24 часа вырос уровень воды в реке Белой. Такое явление весьма не характерно для июля, когда реки, наоборот, высыхают.
В Башгидромете объясняют необычные явления аномально дождливой погодой лета 2017 года.