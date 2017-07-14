Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Порошенко заявил о желании провести саммит в Ялте
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
25Юбилей Харрисона Форда
06:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Железногорске 18 игровых автоматов раздавили на полигоне

Ранее аппараты изъяли из незаконного казино.

Сотрудники железногорской полиции уничтожили игровые автоматы, ранее изъятые из незаконного казино. По решению суда 18 аппаратов раздавили бульдозером на специальном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа игорного заведения, расположенного в одном из домов Железногорска, была нейтрализована в 2016 году. По подозрению в организации незаконной игровой деятельности полицейские задержали двоих мужчин. Позже им предъявили обвинение по статье УК «организация деятельности по привлечению денежных средств».

Суд согласился с выводами следствия и признал обоих мужчин виновными. В итоге оба фигуранта дела получили по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жительница Красноярска попросила сделать пожертвование для детей в свой день рождения
В Белом доме назвали условия возврата дипсобственности России
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь