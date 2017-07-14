В Железногорске 18 игровых автоматов раздавили на полигоне

Сотрудники железногорской полиции уничтожили игровые автоматы, ранее изъятые из незаконного казино. По решению суда 18 аппаратов раздавили бульдозером на специальном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа игорного заведения, расположенного в одном из домов Железногорска, была нейтрализована в 2016 году. По подозрению в организации незаконной игровой деятельности полицейские задержали двоих мужчин. Позже им предъявили обвинение по статье УК «организация деятельности по привлечению денежных средств».