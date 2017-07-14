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07:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дождливая пятница ожидает казахстанцев в большинстве регионов страны

Сухая погода ожидается лишь на западе Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. На большей части территории Казахстана в пятницу, 14 июля, сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, местами усилится ветер, на юго-западе — туман, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

Лишь в западной части республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможно выпадение града, в Южно-Казахстанской области порывы 23 м/с.

В Жамбылской области местами возможно выпадение града, днем местами усилится ветер 15−20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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