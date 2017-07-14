Дождливая пятница ожидает казахстанцев в большинстве регионов страны
Сухая погода ожидается лишь на западе Казахстана.
Сухая погода ожидается лишь на западе Казахстана.
АСТАНА, 14 июл — Sputnik. На большей части территории Казахстана в пятницу, 14 июля, сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, местами усилится ветер, на
Лишь в западной части республики ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Алматинской,
В Жамбылской области местами возможно выпадение града, днем местами усилится ветер 15−20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидается туман.
В Кызылординской,