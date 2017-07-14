Сергей Донской: Мы сможем гарантировать чистую питьевую воду в Байкале
Канализационные очистные сооружения Иркутска и еще целый ряд очистных и полигонов продолжают строится.
Канализационные очистные сооружения Иркутска и еще целый ряд очистных и полигонов продолжают строится.
Чистая питьевая вода Байкала будет гарантирована потомкам, отметил глава минприроды России Сергей Донской. Сейчас продолжается строительство канализационных очистных сооружений Иркутска и еще целого ряда очистных и полигонов. В приоритете их строительство в
Основным источником загрязнения Байкала с 60-х годов был Байкальский ЦБК. Благодаря позиции правительства комбинат закрыт в 2013 году.
«Однако остается значительный негативный фон, связанный с работой ЖКХ, старыми полигонами, брошенными предприятиями. Во многих городах по берегам озера нет очистных сооружений. В первую очередь нужно строить их, в том числе в
Еще одна проблема — рост потока туристов. Нужна туристическая инфраструктура. Никто не заинтересован ограничивать доступ к Байкалу. Но сохранять то, что дала природа, должны не только органы власти, но и каждый местный житель, каждый турист.