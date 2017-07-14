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06:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Донской: Мы сможем гарантировать чистую питьевую воду в Байкале

Канализационные очистные сооружения Иркутска и еще целый ряд очистных и полигонов продолжают строится.

Источник: IrkutskMedia.ru

Чистая питьевая вода Байкала будет гарантирована потомкам, отметил глава минприроды России Сергей Донской. Сейчас продолжается строительство канализационных очистных сооружений Иркутска и еще целого ряда очист­ных и полигонов. В приоритете их строительство в Улан-Удэ, на это выделены деньги из резервного фонда правительства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе минприроды России.

Основным источником загрязнения Байкала с 60-х годов был Байкальский ЦБК. Благодаря позиции правительства комбинат закрыт в 2013 году.

«Однако остается значительный негативный фон, связанный с работой ЖКХ, старыми полигонами, брошенными предприятиями. Во многих городах по берегам озера нет очистных сооружений. В первую очередь нужно строить их, в том числе в Улан-Удэ. Это приоритетные задачи, поэтому на создание очистных в столице Бурятии в этом году выделили деньги из резервного фонда правительства», — отметили в пресс-службе.

Еще одна проблема — рост потока туристов. Нужна туристическая инфраструктура. Никто не заинтересован ограничивать доступ к Байкалу. Но сохранять то, что дала природа, должны не только органы власти, но и каждый местный житель, каждый турист.

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