Композицию с соболями уберут с Красного проспекта
Аллею на Красном проспекте в Новосибирске сделают непрерывной, убрав автопарковку перед зданием правительства НСО на пл. Свердлова.
Аллею на Красном проспекте в Новосибирске сделают непрерывной, убрав автопарковку перед зданием правительства НСО на пл. Свердлова.
Улица Ленина не станет пешеходной, но движение сократится до одной полосы, а архитектурную композицию с соболями перенесут в неизвестное пока место. Такие планы озвучены 13 июля на публичной презентации концепции благоустройства улицы Ленина и Красного проспекта в мэрии.
Напомним, что весной этого года в Новосибирске состоялись обсуждения и творческие мастерские (воркшопы) проектов развития улицы Ленина (
Концепцию развития представили специалисты конструкторского бюро «Стрелка» (Москва), а также сотрудничающие с ним новосибирские архитекторы.
Концепция благоустройства Красного проспекта предусматривает воссоздание его центральной аллеи, станет больше пешеходных переходов, рассказала архитектор КБ «Стрелка» и руководитель проектов благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России Далия Сафиуллина.
Будут максимально благоустроены пешеходные пути, так, чтобы проспект был удобен не только для автомобилистов, но и для пешеходов
«Будут максимально благоустроены пешеходные пути, так, чтобы проспект был удобен не только для автомобилистов, но и для пешеходов, — сказала Далия Сафиуллина. — Красный проспект свяжет улицу Ленина с Михайловской набережной. Предполагается также и обустройство велодорожек. Важно понимать, что все рассматривается в комплексе с ул. Ленина, по поводу которой город долго вел дебаты — быть ей пешеходной или нет. Сегодня мы видим проект и то, какие решения по его реализации приняты».
По проекту Красный проспект, ул. Ленина и Михайловская набережная составляют единый непрерывный пешеходный и велосипедный маршрут, который будет связывать места рекреации с центром города, пояснил советник мэра города Новосибирска архитектор Александр Ложкин.
«Проекты в планах реализации у муниципалитета стоят на 2018−2022 годы, — сказал Александр Ложкин. — Наша задача — обсудить их, понять, что получилось, а что нет, дать рекомендации,
«Будут сужены разрывы между секторами бульваров, будет восстановлен бульвар на площади Свердлова, появится больше пешеходных пространств, появится велополоса, — сказал Александр Ложкин. — По ул. Ленина мы пошли на компромиссы — здесь будет сохранена одна полоса для движения транспорта — этого достаточно для того, чтобы жители могли подъехать к кинотеатру “Победа”, кафе, магазинам».
«На самой площади Ленина парковочное место для транспорта останется, но это будет так называемая “озелененная парковка”. Половина площади будет отдана для проведения массовых мероприятий», — пояснил Ложкин.
По итогам презентации, авторы
«В этом году планируется реализация проекта благоустройства одного участка Михайловской набережной, а в следующем году — улицы Ленина», — пообещала Далия Сафиуллина.