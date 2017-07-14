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07:07 (мск), источник: VN.ru

Композицию с соболями уберут с Красного проспекта

Аллею на Красном проспекте в Новосибирске сделают непрерывной, убрав автопарковку перед зданием правительства НСО на пл. Свердлова.

Улица Ленина не станет пешеходной, но движение сократится до одной полосы, а архитектурную композицию с соболями перенесут в неизвестное пока место. Такие планы озвучены 13 июля на публичной презентации концепции благоустройства улицы Ленина и Красного проспекта в мэрии.

Напомним, что весной этого года в Новосибирске состоялись обсуждения и творческие мастерские (воркшопы) проектов развития улицы Ленина (24—26 апреля) и Красного проспекта (26 мая) с горожанами и экспертами. Результаты встреч — общественное задание на проекты развития — были переданы разработчикам. Проекты предусматривают сценарии развития улицы Ленина — на участке от площади имени Ленина до проспекта Димитрова и Красного проспекта — от площади Будагова до ул. Орджоникидзе.

Концепцию развития представили специалисты конструкторского бюро «Стрелка» (Москва), а также сотрудничающие с ним новосибирские архитекторы. Дизайн-проект выполнялся в рамках реализации приоритетного проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды».

Концепция благоустройства Красного проспекта предусматривает воссоздание его центральной аллеи, станет больше пешеходных переходов, рассказала архитектор КБ «Стрелка» и руководитель проектов благоустройства ключевых общественных пространств в 40 городах России Далия Сафиуллина.

Будут максимально благоустроены пешеходные пути, так, чтобы проспект был удобен не только для автомобилистов, но и для пешеходов

«Будут максимально благоустроены пешеходные пути, так, чтобы проспект был удобен не только для автомобилистов, но и для пешеходов, — сказала Далия Сафиуллина. — Красный проспект свяжет улицу Ленина с Михайловской набережной. Предполагается также и обустройство велодорожек. Важно понимать, что все рассматривается в комплексе с ул. Ленина, по поводу которой город долго вел дебаты — быть ей пешеходной или нет. Сегодня мы видим проект и то, какие решения по его реализации приняты».

По проекту Красный проспект, ул. Ленина и Михайловская набережная составляют единый непрерывный пешеходный и велосипедный маршрут, который будет связывать места рекреации с центром города, пояснил советник мэра города Новосибирска архитектор Александр Ложкин.

«Проекты в планах реализации у муниципалитета стоят на 2018−2022 годы, — сказал Александр Ложкин. — Наша задача — обсудить их, понять, что получилось, а что нет, дать рекомендации, что-то исправить, но в принципе этот проект — уже готовое решение».

По мнению советника мэра, Красный проспект и ул. Ленина станут более дружелюбными к пешеходу. На Красном проспекте предполагается восстановить непрерывный бульвар на всем его протяжении.

«Будут сужены разрывы между секторами бульваров, будет восстановлен бульвар на площади Свердлова, появится больше пешеходных пространств, появится велополоса, — сказал Александр Ложкин. — По ул. Ленина мы пошли на компромиссы — здесь будет сохранена одна полоса для движения транспорта — этого достаточно для того, чтобы жители могли подъехать к кинотеатру “Победа”, кафе, магазинам».

На пл. Ленина изменят схему движения, выделив половину главной площади города для официальных мероприятий.

«На самой площади Ленина парковочное место для транспорта останется, но это будет так называемая “озелененная парковка”. Половина площади будет отдана для проведения массовых мероприятий», — пояснил Ложкин.

По итогам презентации, авторы дизайн-проекта достаточно убедительно ответили на вопросы экспертов и представителей общественных организаций. Вопросы касались зонирования благоустраиваемых территорий, а также реализации в рамках проекта парковочных пространств. Не ясной только осталась судьба «легендарной» архитектурной композиции с соболями на перекрестке ул. Горького и Красного проспекта: куда ее перенесут — пока не ясно.

«В этом году планируется реализация проекта благоустройства одного участка Михайловской набережной, а в следующем году — улицы Ленина», — пообещала Далия Сафиуллина.

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