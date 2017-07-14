Омская гимназия стала одной из лучших в России
Накануне прошел межрегиональный конкурс «100 престижных школ России». Конкурс проводился заочно в два этапа.
Накануне прошел межрегиональный конкурс «100 престижных школ России». Конкурс проводился заочно в два этапа.
В первом этапе участвовали 425 учреждений отрасли из 52 регионов РФ. Во втором — 175 образовательных организаций. В результате омская гимназия № 43 стала лауреатом конкурса. Учреждение награждено медалью за высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.
«Успех гимназии № 43 — очередное доказательство того, что омские педагоги демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства, способствуют внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, формированию
Конкурс «100 престижных школ России» призван не только способствовать повышению престижа образования в обществе, но и привлечь внимание к школе родителей, представителей власти и бизнеса.
Что касается гимназии № 43, с 2013 года учреждение имеет статус городской инновационной площадки по направлению «Освоение Федерального государственного образовательного стандарта в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования». В марте 2016 года гимназия консультационным центром региональной инновационной площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».