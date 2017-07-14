Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Порошенко заявил о желании провести саммит в Ялте
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
25Юбилей Харрисона Форда
07:00 (мск), источник: СуперОмск

Омская гимназия стала одной из лучших в России

Накануне прошел межрегиональный конкурс «100 престижных школ России». Конкурс проводился заочно в два этапа.

В первом этапе участвовали 425 учреждений отрасли из 52 регионов РФ. Во втором — 175 образовательных организаций. В результате омская гимназия № 43 стала лауреатом конкурса. Учреждение награждено медалью за высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.

«Успех гимназии № 43 — очередное доказательство того, что омские педагоги демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства, способствуют внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, формированию духовно-нравственных и социальных ценностей у молодого поколения», — цитирует пресс-служба мэрии директора омского департамента образования Екатерина Спехова.

Конкурс «100 престижных школ России» призван не только способствовать повышению престижа образования в обществе, но и привлечь внимание к школе родителей, представителей власти и бизнеса.

Что касается гимназии № 43, с 2013 года учреждение имеет статус городской инновационной площадки по направлению «Освоение Федерального государственного образовательного стандарта в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования». В марте 2016 года гимназия консультационным центром региональной инновационной площадки «Школа как центр творчества и развития одаренности детей».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Белом доме назвали условия возврата дипсобственности России
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь