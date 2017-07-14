Омская гимназия стала одной из лучших в России

В первом этапе участвовали 425 учреждений отрасли из 52 регионов РФ. Во втором — 175 образовательных организаций. В результате омская гимназия № 43 стала лауреатом конкурса. Учреждение награждено медалью за высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.

«Успех гимназии № 43 — очередное доказательство того, что омские педагоги демонстрируют высокий уровень профессионального мастерства, способствуют внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, формированию духовно-нравственных и социальных ценностей у молодого поколения», — цитирует пресс-служба мэрии директора омского департамента образования Екатерина Спехова.

Конкурс «100 престижных школ России» призван не только способствовать повышению престижа образования в обществе, но и привлечь внимание к школе родителей, представителей власти и бизнеса.