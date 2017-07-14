В Кузбассе местный житель подозревается в уклонении от призыва

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Подозреваемый встал на учет в военкомат в 2011 году по достижении призывного возраста. Весной 2013 года он заболел простудным заболеванием, поэтому его не призвали на воинскую службу. После этого парень решил, что в армию не пойдет. Он умышленно уклонялся от призыва, хотя получал повестки. Молодой человек был осведомлен об уголовной ответственности за умышленное уклонение от призыва на воинскую службу. В итоге он стал фигурантом уголовного дела, расследование которого продолжается.