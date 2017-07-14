Грозы и духоту обещают синоптики Хабаровскому краю на выходные

— В ближайшие два дня картина по погоде будет примерно та же, что и на рабочей неделе. Сохраняется высокая вероятность осадков. Ночные температуры в южной части Хабаровского края будут на уровне 16−22 градусов тепла, а на севере — 10−15 градусов тепла, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

— На побережье в ночное время мы прогнозируем 5−10 градусов тепла. Днем на юге и в центральной части будет 25−30 градусов и до 22−27 в северных районах. Сохраняется и высокая вероятность грозовых дождей. Особенно в ночь на субботу. — 15 июля вероятность дождей больше. А в воскресенье, вероятнее всего, в регионе будет без осадков. Только ночью кратковременные осадки, — продолжила Галина Брынцева. — В Хабаровске в ночь на субботу и воскресенье возможны дожди. В субботу сохранится юго-восточный ветер, в воскресенье он меняет направление на северо-восточное с силой 5−10 метров в секунду. Температура ночью, 15 июля, 18−20 градусов тепла. В воскресенье — 15−17 градусов. Дневные температуры будут в пределах 25−27 градусов.