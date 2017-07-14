Грозы и духоту обещают синоптики Хабаровскому краю на выходные
Суббота в Хабаровске начнется грозой.
Суббота в Хабаровске начнется грозой.
В Хабаровском крае на предстоящих выходных ожидается дождливая и удушливая погода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В регионе сохранится высокая влажность, которая не даст жителям вздохнуть свободно.
— В ближайшие два дня картина по погоде будет примерно та же, что и на рабочей неделе. Сохраняется высокая вероятность осадков. Ночные температуры в южной части Хабаровского края будут на уровне 16−22 градусов тепла, а на севере — 10−15 градусов тепла, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
— На побережье в ночное время мы прогнозируем 5−10 градусов тепла. Днем на юге и в центральной части будет 25−30 градусов и до 22−27 в северных районах. Сохраняется и высокая вероятность грозовых дождей. Особенно в ночь на субботу. — 15 июля вероятность дождей больше. А в воскресенье, вероятнее всего, в регионе будет без осадков. Только ночью кратковременные осадки, — продолжила Галина Брынцева. — В Хабаровске в ночь на субботу и воскресенье возможны дожди. В субботу сохранится