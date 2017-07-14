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08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура требует закрыть четыре вертолетные площадки в Иркутской области

Посадочные площадки не обустроены в соответствии с законодательством.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура требует закрыть вертолетные площадки «Комсомол», «Шторм» и «Гран» в Иркутске и «Малую Куру» в Эхирит-Булагатском районе. Посадочные площадки не были оборудованы в соответствии с законом и несли угрозу безопасности полетов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В ходе проверки установлено, что вертолетные площадки не соответствуют требованиям воздушного законодательства в части их обустройства, что создает угрозу безопасности полетов вертолетов, а также угрозу жизни и здоровья граждан», — отметили в пресс-службе.

В связи с этим прокуратура обратилась в суды области с иском о запрете деятельности посадочных площадок до устранения нарушений.

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