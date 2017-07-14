Прокуратура требует закрыть четыре вертолетные площадки в Иркутской области
Посадочные площадки не обустроены в соответствии с законодательством.
Посадочные площадки не обустроены в соответствии с законодательством.
«В ходе проверки установлено, что вертолетные площадки не соответствуют требованиям воздушного законодательства в части их обустройства, что создает угрозу безопасности полетов вертолетов, а также угрозу жизни и здоровья граждан», — отметили в
В связи с этим прокуратура обратилась в суды области с иском о запрете деятельности посадочных площадок до устранения нарушений.