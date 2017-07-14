Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
СМИ узнали размер годового дохода Соломатиной и Матвиенко
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в Сети фрагменты опального спектакля
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Танцующий миллионер" Вакки расстался с избранницей - СМИ
46-летняя Орбакайте удивила Сеть фото без макияжа
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
25Юбилей Харрисона Форда
08:28 (мск), источник: VLADNEWS

Филиал ДВФУ в Дальнегорске передумали закрывать

Сейчас здесь обучаются 189 студентов, продолжает свою работу приемная комиссия.

Источник: VLADNEWS

Дальнегорский филиал ДВФУ, вокруг которого сложилась неясная ситуация с перспективами на будущее, постараются спасти: филиалу грозит закрытие из-за уменьшения бюджетных мест на программы среднего образования по инициативе Минобрнауки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Эту тему в ходе встречи 13 июля обсудили представители филиала и губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Отметим, что в настоящее время в дальнегорском филиале федерального университета обучаются 189 студентов: 61 человек по программам высшего образования, 128 — по программам среднего профессионального образования. Набор на программы высшего образования в филиале не проводится с 2015 года.

«Первоначально планировалось выделить 24 бюджетных места на специальность, затем это решение было отменено. В настоящее время ведется набор на платное обучение. Приемная комиссия работает уже три недели, а мы до сих пор не можем сказать ничего конкретного людям. Для нас самое главное — именно бюджетные места, чтобы жители Дальнегорска и соседних северных территорий Приморья имели возможность получать качественное образование. Специалисты, которых мы готовим, востребованы на крупнейших предприятиях», — отмечают педагоги.

Так, филиал имеет долгосрочные контракты с градообразующими предприятиями — АО ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Дальнегорский ГОК». Руководители предприятий выразили готовность поддержать работу филиала ДВФУ методически. А если потребуется — и финансово.

Генеральный директор «Дальполиметалла» Сергей Ермаков отметил, что ежегодная потребность предприятия в молодых квалифицированных работниках составляет 50 человек в год.

Руководитель ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков поддержал идею сохранения филиала университета и подтвердил, что промышленные предприятия нуждаются в хорошо обученных специалистах.

«Мы готовы помочь отстоять дальнегорский филиал ДВФУ. На нашем предприятии работают более 100 ребят, окончивших это учебное заведение. Все они — ответственные, грамотные и перспективные специалисты. Сегодня в электромонтёрах, химиках, специалистах по транспорту нуждаются множество предприятий Приморья. Наши опытные сотрудники могут проводить практические занятия и мастер-классы для студентов филиала. А при необходимости — поможем и финансово», — отметил он.

Руководство вуза со своей стороны подтвердило готовность сохранить и поддержать филиал ДВФУ в Дальнегорске, независимо от факта выделения бюджетных и договорных мест. Теперь ДВФУ обязался в недельный срок разработать концепцию развития дальнегорского филиала.

Отметим, что ранее стало известно о том, что о ситуации с закрытием филиалов федерального университета хорошо знакома министру образования РФ Ольге Васильевой.

Напомним, в мае этого года появилась информация о том, что в Дальнегорске и Артеме закрываются филиалы ДВФУ. Глава пресс-службы университета ДВФУ Алексей Магаляс объяснил происходящее в Артеме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот
Белый дом назвал условия возврата российской дипсобственности
Оценен ущерб, причиненный российским аграриям от холодной погоды
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Макрон заявил, что Франция больше не настаивает на уходе Асада
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Покупки в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%
Объявлены номинанты на премию Emmy 2017
Спорт
Межсезонье: «Динамо» — чемпион, «Зенит» — последний Подводим итоги выступления клубов РФПЛ в товарищеских матчах в рамках подготовки к новому сезону
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция «Авто Mail.Ru» ведёт очередную прямую трансляцию: сегодня редактор Вадим Гагарин внимательно следит за премьерой нового кроссовера Jaguar
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
В Петербурге резко упали продажи в новостройках
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь