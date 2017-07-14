Филиал ДВФУ в Дальнегорске передумали закрывать
Сейчас здесь обучаются 189 студентов, продолжает свою работу приемная комиссия.
Сейчас здесь обучаются 189 студентов, продолжает свою работу приемная комиссия.
Дальнегорский филиал ДВФУ, вокруг которого сложилась неясная ситуация с перспективами на будущее, постараются спасти: филиалу грозит закрытие
Отметим, что в настоящее время в дальнегорском филиале федерального университета обучаются 189 студентов: 61 человек по программам высшего образования, 128 — по программам среднего профессионального образования. Набор на программы высшего образования в филиале не проводится с 2015 года.
«Первоначально планировалось выделить 24 бюджетных места на специальность, затем это решение было отменено. В настоящее время ведется набор на платное обучение. Приемная комиссия работает уже три недели, а мы до сих пор не можем сказать ничего конкретного людям. Для нас самое главное — именно бюджетные места, чтобы жители Дальнегорска и соседних северных территорий Приморья имели возможность получать качественное образование. Специалисты, которых мы готовим, востребованы на крупнейших предприятиях», — отмечают педагоги.
Так, филиал имеет долгосрочные контракты с градообразующими предприятиями — АО ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Дальнегорский ГОК». Руководители предприятий выразили готовность поддержать работу филиала ДВФУ методически. А если потребуется — и финансово.
Генеральный директор «Дальполиметалла» Сергей Ермаков отметил, что ежегодная потребность предприятия в молодых квалифицированных работниках составляет 50 человек в год.
Руководитель ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков поддержал идею сохранения филиала университета и подтвердил, что промышленные предприятия нуждаются в хорошо обученных специалистах.
«Мы готовы помочь отстоять дальнегорский филиал ДВФУ. На нашем предприятии работают более 100 ребят, окончивших это учебное заведение. Все они — ответственные, грамотные и перспективные специалисты. Сегодня в электромонтёрах, химиках, специалистах по транспорту нуждаются множество предприятий Приморья. Наши опытные сотрудники могут проводить практические занятия и
Руководство вуза со своей стороны подтвердило готовность сохранить и поддержать филиал ДВФУ в Дальнегорске, независимо от факта выделения бюджетных и договорных мест. Теперь ДВФУ обязался в недельный срок разработать концепцию развития дальнегорского филиала.
Отметим, что ранее стало известно о том, что о ситуации с закрытием филиалов федерального университета хорошо знакома министру образования РФ Ольге Васильевой.
Напомним, в мае этого года появилась информация о том, что в Дальнегорске и Артеме закрываются филиалы ДВФУ. Глава