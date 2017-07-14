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08:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Заброшенная Леопардовая набережная во Владивостоке скрывается под травой

Владивосток, 14 июля, PrimaMedia.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Травой и полевыми цветами заросла Леопардовая набережная у бухты Патрокл во Владивостоке, хотя год назад ее открытие, сопровождавшееся большим экологическим праздником, посещали важные гости. В настоящее время набережная не имеет хозяина и заброшена, но не забыта — мэрия пытается перевести объект в муниципальную собственность, сообщает ИА PrimaMedia.

Торжественное открытие набережной состоялось 2 сентября 2016 года, его посетили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Константин Лобода, на тот момент исполнявший обязанности мэра Владивостока. Важные гости вручили «прописку» человеку в костюме леопарда, для горожан был устроен концерт с вокальными, хореографическими и цирковыми номерами.

Однако почти год спустя можно видеть, что набережная пустует и постепенно зарастает сорняками — некоторые кусты сравнялись в высоту с фонарными столбами, краска на скамейках облезла, трава проросла сквозь мощение.

В администрации Владивостока уточнили, что территория никому не принадлежит, но уже в августе представители мэрии собираются обратиться в суд, чтобы признать набережную муниципальной собственностью.

— В прошлом году администрация инициировала процедуру признания данного объекта бесхозным, с таким статусом он был поставлен на кадастровый. По закону по истечении года — это будет в августе — мы сможем обратиться в суд общей юрисдикции, чтобы признать право муниципальной собственности на это бесхозяйное имущество. Когда суд вынесет соответствующее решение, у нас появится основание содержать набережную в чистоте и порядке, — пояснили в пресс-службе мэрии.

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