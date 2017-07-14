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08:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

24 тысячи южноуральцев получили статус детей погибших участников ВОВ

6 тысяч 950 человек ждут решений по запросам в архивы и судебные органы.

За первое полугодие 2017 года 23 тысячи 950 граждан получили статус потерявших родителей в годы войны, 6 тысяч 950 человек ждут решений по запросам в архивы и судебные органы, сообщают в министерстве социальных отношений.

«К детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, относятся дети участников войн с Финляндией и Японией», — поясняет министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Напомним, закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» вступил в силу с 1 сентября 2016 года.

Отметим, что ко Дню памяти и скорби по решению губернатора Челябинской области всем гражданам, которым выдано соответствующее удостоверение, направлено единовременное социальное пособие в размере 500 рублей. Гражданам, которые оформят удостоверения до ноября 2017 года, выплата ЕСП будет производиться в ноябре.

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