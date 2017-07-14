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08:55 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды на 14, 15 и 16 июля

Узнайте, какой будет погода в Молдове в пятницу, 14 июля, субботу, 15 июля и воскресенье, 16 июля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В пятницу, 13 июля, максимальная температура воздуха по Молдове достигнет + 26 С днем и + 15 С ночью, прогнозируют метеорологи.

В северных районах ожидаем до + 24 С днем и + 11 С ночью, в центральных + 25 С днем и + 17 С ночью, а на юге воздух прогреется до + 26 С в дневное время и охладится до + 15 С в ночное.

Погода ожидается облачная, без осадков, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, около 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха до 60%.

В субботу малооблачно, без осадков. Температура воздуха до + 27 С днем и до 15 С ночью. В северных районах предполагаются кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье в Молдове +19+22 С днем и +11+15 ночью. Возможны кратковременные дожди с грозами.

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