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08:36 (мск), источник: ИА REGNUM

МЧС объявило штормовое предупреждение в четырех регионах Сибири

Ожидаются ливневые дожди, грозы и град.

Источник: РИА "Новости"

В четырех регионах Сибири в выходные 15—16 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Сибирский региональный Центр (СРЦ) МЧС России.

Спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня. Штормовое предупреждение будет действовать двое суток на территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев.

Там ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Ветер будет дуть порывистый со скоростью 25 метров в секунду.

Спасатели также предупредили об угрозе пожаров и аварий в энергетике. Из-за дождей возможно повышение уровня рек и подтопление низин.

Кроме того, погода ухудшится в республике Алтай, Якутии и Приморском крае. Там ожидаются дожди, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

На Алтае и в Приморье возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.

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