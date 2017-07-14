МЧС объявило штормовое предупреждение в четырех регионах Сибири
Ожидаются ливневые дожди, грозы и град.
Ожидаются ливневые дожди, грозы и град.
В четырех регионах Сибири в выходные
Спасатели предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня. Штормовое предупреждение будет действовать двое суток на территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев.
Там ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Ветер будет дуть порывистый со скоростью 25 метров в секунду.
Спасатели также предупредили об угрозе пожаров и аварий в энергетике.
Кроме того, погода ухудшится в республике Алтай, Якутии и Приморском крае. Там ожидаются дожди, град и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
На Алтае и в Приморье возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.