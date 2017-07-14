Сегодня в Магнитогорске выступит пилотажная группа «Стрижи»

Минимальная высота, на которой будут кружить «Стрижи», 200 метров. Пилоты покажут головокружительные трюки. Будут виражи на форсаже, «бочки», «петли» и другие знаменитые фигуры. Шоу состоится при любой погоде.

Отметим, что это не первый визит пилотажной группы в Магнитогорск. Ровно 10 лет назад — в июле 2007 года «стрижи» уже участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню металлурга. Взлетят «Стрижи» в небо в семь часов вечера. А уже через час на концертной площадке у «Арены Металлург» состоится прямая трансляция из ледового дворца, где в торжественной обстановке будут награждены серебряными медалями хоккеисты команды «Металлург».