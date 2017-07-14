Сегодня в Магнитогорске выступит пилотажная группа «Стрижи»
Магнитогорцы уже увидели репетицию показательных выступлений пилотажной группы «Стрижи», которая выступит сегодня, 14 июля, в городе на Дне металлурга.
Магнитогорцы уже увидели репетицию показательных выступлений пилотажной группы «Стрижи», которая выступит сегодня, 14 июля, в городе на Дне металлурга.
Минимальная высота, на которой будут кружить «Стрижи», 200 метров. Пилоты покажут головокружительные трюки. Будут виражи на форсаже, «бочки», «петли» и другие знаменитые фигуры. Шоу состоится при любой погоде.
Отметим, что это не первый визит пилотажной группы в Магнитогорск. Ровно 10 лет назад — в июле 2007 года «стрижи» уже участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню металлурга. Взлетят «Стрижи» в небо в семь часов вечера. А уже через час на концертной площадке у «Арены Металлург» состоится прямая трансляция из ледового дворца, где в торжественной обстановке будут награждены серебряными медалями хоккеисты команды «Металлург».
Затем свои песни споют магнитогорские дуэты «Сарафан» и «Сапна». Музыкальным поздравлением с Днем металлурга станет выступление групп «Baccara» и «Банд’Эрос», которое начнется в 21:00. Апофеозом дня города в Магнитогорске станет фейерверк.