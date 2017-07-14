Лучшие металлурги получили государственные награды
Ко Дню металлурга около 100 лучших работников Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») удостоены высоких наград.
Ко Дню металлурга около 100 лучших работников Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») удостоены высоких наград.
Звание «Почетный металлург» присвоено пятерым работникам ЧМК: контрольному мастеру управления технического контроля Надежде Бухваловой, машинисту крана
Звание «Почетный металлург» присваивается людям, которые проработали в металлургии свыше десяти лет и внесли большой личный вклад в развитие промышленности, повышение эффективности производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Кроме того, металлурги ЧМК награждены почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, губернатора и Законодательного собрания Челябинской области, администрации Челябинска и городской Думы.
«Сейчас мы активно модернизируем оборудование, осваиваем новые виды продукции. Но какими бы передовыми ни были технологии, основа основ — это высокий профессионализм коллектива и ответственное отношение к своему делу каждого металлурга», -отметил управляющий директор ЧМК Анатолий Щетинин.