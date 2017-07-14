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08:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Лучшие металлурги получили государственные награды

Ко Дню металлурга около 100 лучших работников Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») удостоены высоких наград.

Звание «Почетный металлург» присвоено пятерым работникам ЧМК: контрольному мастеру управления технического контроля Надежде Бухваловой, машинисту крана кислородно-конвертерного цеха Галине Казановой, слесарю-ремонтнику прокатного цеха № 4 Виталию Меркушину, начальнику отдела рационализации, изобретательства и научно-технической информации Павлу Павлюку и горновому доменного цеха Алексею Притчину.

Звание «Почетный металлург» присваивается людям, которые проработали в металлургии свыше десяти лет и внесли большой личный вклад в развитие промышленности, повышение эффективности производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Кроме того, металлурги ЧМК награждены почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, губернатора и Законодательного собрания Челябинской области, администрации Челябинска и городской Думы.

«Сейчас мы активно модернизируем оборудование, осваиваем новые виды продукции. Но какими бы передовыми ни были технологии, основа основ — это высокий профессионализм коллектива и ответственное отношение к своему делу каждого металлурга», -отметил управляющий директор ЧМК Анатолий Щетинин.

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