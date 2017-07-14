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08:48 (мск), источник: Интерфакс

Американские миниатюрные лошадки стали новыми питомцами зоопарка Екатеринбурга

Екатеринбург. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Коллекция зоопарка Екатеринбурга пополнилась двумя американскими миниатюрными лошадками, сообщает пресс-служба зоопарка.

Семилетняя вороно-пегая Аризона и ее годовалая дочка Варежка прибыли из Ленинградского питомника «Идальго».

«Красавица Аризона — кобыла добрая и покладистая, ее дочка не менее дружелюбная», — говорится в сообщении.

Аризона станет подружкой семилетнего жеребца Оскара, который уже живет в зоопарке.

Как сообщается в пресс-релизе, рацион лошадок состоит из мюсли, сена, травы, яблок и моркови.

Во время загрузки произошла ошибка.

Посетители могут увидеть животных на контактной площадке зоопарка.

Отмечается, что ассоциация заводчиков американских миниатюрных лошадей регистрирует только тех лошадей, чей рост не выше 34 дюймов (85 см).

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