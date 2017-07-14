Американские миниатюрные лошадки стали новыми питомцами зоопарка Екатеринбурга
Екатеринбург. 14 июля.
Екатеринбург. 14 июля.
Семилетняя
«Красавица Аризона — кобыла добрая и покладистая, ее дочка не менее дружелюбная», — говорится в сообщении.
Аризона станет подружкой семилетнего жеребца Оскара, который уже живет в зоопарке.
Как сообщается в
Посетители могут увидеть животных на контактной площадке зоопарка.
Отмечается, что ассоциация заводчиков американских миниатюрных лошадей регистрирует только тех лошадей, чей рост не выше 34 дюймов (85 см).