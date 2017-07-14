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08:27 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске умер Герой Социалистического Труда Николай Сердюк

Ветеран ПО «Полёт» скончался накануне на 84-м году жизни.

В Омске на 84-м году жизни умер Герой Социалистического Труда, ветеран ПО «Полет» Николай Сердюк. Он родился 1 августа 1933 года в деревне Голубки Любинского района Омской области.

Его трудовая биография началась в колхозе в десятилетнем возрасте. После окончания омского ремесленного училища № 6 пришел токарем на ПО «Полет». Отслужив три года в армии, вернулся на завод, где и проработал почти 40 лет до самой пенсии, без отрыва от производства окончив вечернюю школу, а затем — Омский авиационный техникум.

Как токарь высокого разряда участвовал в производстве наиболее сложных, трудоемких деталей для изделий авиационной и ракетно-космической техники. Звания «Герой Социалистического Труда» был удостоен в 1975 году в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. Николай Иванович постоянно вел большую общественную работу, многие годы был наставником молодых станочников. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью Федерации космонавтики России.

Мэр Вячеслав Двораковский направил соболезнования родным и близким Николая Ивановича Сердюка. «Скромный, трудолюбивый, ответственный, честный и открытый человек — таким Николай Иванович запомнится всем, кто его знал. Мастер от Бога, токарь-профессионал высочайшего класса, мудрый наставник, воспитавший не одно поколение рабочих, активный общественник — на таких людей должно равняться новое поколение. Вечная память Николаю Ивановичу!», — отметил Двораковский.

Прощание с Николаем Ивановичем Сердюком состоится 15 июля с 12:00 до 14:00 в Доме траурных обрядов по адресу: ул. 10 лет Октября, 208 в.

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