В Омске умер Герой Социалистического Труда Николай Сердюк
Ветеран ПО «Полёт» скончался накануне на 84-м году жизни.
Ветеран ПО «Полёт» скончался накануне на 84-м году жизни.
В Омске на 84-м году жизни умер Герой Социалистического Труда, ветеран ПО «Полет» Николай Сердюк. Он родился 1 августа 1933 года в деревне Голубки Любинского района Омской области.
Его трудовая биография началась в колхозе в десятилетнем возрасте. После окончания омского ремесленного училища № 6 пришел токарем на ПО «Полет». Отслужив три года в армии, вернулся на завод, где и проработал почти 40 лет до самой пенсии, без отрыва от производства окончив вечернюю школу, а затем — Омский авиационный техникум.
Как токарь высокого разряда участвовал в производстве наиболее сложных, трудоемких деталей для изделий авиационной и
Мэр Вячеслав Двораковский направил соболезнования родным и близким Николая Ивановича Сердюка. «Скромный, трудолюбивый, ответственный, честный и открытый человек — таким Николай Иванович запомнится всем, кто его знал. Мастер от Бога,
Прощание с Николаем Ивановичем Сердюком состоится 15 июля с 12:00 до 14:00 в Доме траурных обрядов по адресу: ул. 10 лет Октября, 208 в.