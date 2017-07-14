На пьяных водителей объявили «охоту»
В Челябинске продолжается борьба с нетрезвыми водителями.
В Челябинске продолжается борьба с нетрезвыми водителями.
Специальный рейд проведет ГИБДД в грядущие выходные, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Решение вызвано частыми случаями аварий с участием пьяных за рулем.
«За полгода в Челябинске зарегистрировано 48
Бдительных граждан также просят сообщать о нетрезвых водителях с помощью сайта ГУ МВД региона или по телефонам 268−85−94, 256−30−02, 728−60−12.