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08:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На пьяных водителей объявили «охоту»

В Челябинске продолжается борьба с нетрезвыми водителями.

Специальный рейд проведет ГИБДД в грядущие выходные, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Решение вызвано частыми случаями аварий с участием пьяных за рулем.

«За полгода в Челябинске зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, произошедших по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, в которых шесть человек погибли и 62 получили ранения различной степени тяжести», — заявили в ГИБДД города.

Бдительных граждан также просят сообщать о нетрезвых водителях с помощью сайта ГУ МВД региона или по телефонам 268−85−94, 256−30−02, 728−60−12.

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