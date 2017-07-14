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08:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новый председатель будет в Хабаровском краевом суде

Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Сергея Барабанова.

Источник: AP 2017

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВКС) Российской Федерации в Москве на минувшей неделе, стал выбор главного претендента на должность председателя Хабаровского краевого суда. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ВКС РФ, занять этот ответственный пост хотели три кандидата: Николай Веретенников, Сергей Барабанов и Сергей Олесик.

— Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Сергей Барабанов получил рекомендацию на занятие вакантной должности председателя Хабаровского краевого суда, — сообщили в ВКС РФ.

51-летний Сергей Барабанов был назначен заместителем председателя Хабаровского краевого суда в 2008 году, до этого работал судьей Хабаровского краевого суда, а ранее судьей Индустриального районного суда Хабаровска.

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