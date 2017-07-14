Новый председатель будет в Хабаровском краевом суде
Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Сергея Барабанова.
Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Сергея Барабанова.
Одним из вопросов, рассмотренных на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВКС) Российской Федерации в Москве на минувшей неделе, стал выбор главного претендента на должность председателя Хабаровского краевого суда. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ВКС РФ, занять этот ответственный пост хотели три кандидата: Николай Веретенников, Сергей Барабанов и Сергей Олесик.
— Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Сергей Барабанов получил рекомендацию на занятие вакантной должности председателя Хабаровского краевого суда, — сообщили в ВКС РФ.
51-летний Сергей Барабанов был назначен заместителем председателя Хабаровского краевого суда в 2008 году, до этого работал судьей Хабаровского краевого суда, а ранее судьей Индустриального районного суда Хабаровска.