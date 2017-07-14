В Омской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Сегодня, в ночь 14 июля, в Омской области впервые зарегистрирована африканская чума свиней. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвящённой сельскому хозяйству, глава МЧС по Омской области Владимир Корбут. В Россию инфекция пришла впервые, однако в 42 регионах уже наблюдались 1150 вспышек.

Как передаёт корреспондент Om1.ru, заболели свиньи в хозяйстве семьи Фиксель, которая живёт в деревне Верблюжье Саргатского района.

Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области:

— Вчера самолётом доставили пробы в институт вирусологии. Сегодня ночью в четыре часа утра в данном подсобном хозяйстве была официально зарегистрирована африканская чума свиней. Но ещё вчера мы провели заседание комиссии и уже приняли меры. Посёлок Верблюжье был взят под контроль службами правопорядка. Работало пять экипажей.

Корбут подчёркивает: для людей эта инфекция не опасна. Однако наносит серьёзный урон мясной промышленности, распространяясь в свинокомплексах.

Владимир Корбут:

— О данном ЧС немедленно доложили губернатору. Сегодня в Верблюжьем будет заседание выездной комиссии. Скорее всего, в регионе введут режим чрезвычайной готовности, в Саргатском районе — режим ЧС. Все схемы работы аварийно-спасательных служб уже отработаны: методы по борьбе с гриппом птиц показали свою эффективность.

Методы просты: всё поголовье свиней, оказавшееся в пятикилометровой зоне вокруг инфицированного хозяйства, сегодня уничтожат. К забою приговорены 100 животных. Их хозяева получат компенсацию из резервного фонда.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:

— Мы устанавливаем причину, откуда пришла чума, и происхождение. Сегодня Минприроды вместе с сообществом охотников исследуют территорию на предмет диких кабанов. Также исследуют корма. Побывав в очаге заражения, любой человек мог принести инфекцию на одежде.