В Омской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
Болезнь обнаружили в Саргатском районе — там же несколько лет назад впервые в регионе выявили птичий грипп.
Болезнь обнаружили в Саргатском районе — там же несколько лет назад впервые в регионе выявили птичий грипп.
Сегодня, в ночь 14 июля, в Омской области впервые зарегистрирована африканская чума свиней. Об этом сообщил сегодня на
Как передаёт корреспондент Om1.ru, заболели свиньи в хозяйстве семьи Фиксель, которая живёт в деревне Верблюжье Саргатского района.
Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области:
— Вчера самолётом доставили пробы в институт вирусологии. Сегодня ночью в четыре часа утра в данном подсобном хозяйстве была официально зарегистрирована африканская чума свиней. Но ещё вчера мы провели заседание комиссии и уже приняли меры. Посёлок Верблюжье был взят под контроль службами правопорядка. Работало пять экипажей.
Владимир Корбут:
— О данном ЧС немедленно доложили губернатору. Сегодня в Верблюжьем будет заседание выездной комиссии. Скорее всего, в регионе введут режим чрезвычайной готовности, в Саргатском районе — режим ЧС. Все схемы работы
Методы просты: всё поголовье свиней, оказавшееся в пятикилометровой зоне вокруг инфицированного хозяйства, сегодня уничтожат. К забою приговорены 100 животных. Их хозяева получат компенсацию из резервного фонда.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:
— Мы устанавливаем причину, откуда пришла чума, и происхождение. Сегодня Минприроды вместе с сообществом охотников исследуют территорию на предмет диких кабанов. Также исследуют корма. Побывав в очаге заражения, любой человек мог принести инфекцию на одежде.
Корбут отметил, что и птичий грипп в своё время начался именно в Саргатском районе: «Ситуация пугающе повторяется».