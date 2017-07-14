Среди птиц обнаружились джазовые музыканты
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) умеет свинговать, как джазовые музыканты.
Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) умеет свинговать, как джазовые музыканты.
Изучив ритмические характеристики пения обыкновенного соловья, немецкие ученые выяснили, что для того, чтобы привлечь внимание слушателей, соловей может замедлять и ускорять ритм своих песен. Препринт статьи доступен на сайте bioRxiv.
Задача любого музыкального произведения — воздействовать на восприятие своих слушателей, привлечь их внимание, заставить думать и чувствовать. По мнению музыкальных психологов, музыку делает привлекательной динамично колеблющаяся предсказуемость — чередование простых, стереотипных мотивов и неожиданных вставок, способных вызвать напряжение. Этого можно добиться, чередуя общую мелодику произведения со смещениями темпа: его ускорением (также известным, как аччелерандо) и замедлением (ритардандо).
Авторы нового исследования предположили, что птицы также могут использовать технику динамического колебания, чтобы добиться выразительности пения для привлечения внимания своих слушателей. Из открытой базы данных с записями пения различных видов птиц они взяли 24 образца песен обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) — птицы, которая знаменита разнообразием исполняемых мелодий (каждая отдельная особь умеет исполнять от 12 до 40 различных песен).
Пение обыкновенного соловья:
К записям пения соловьев ученые применили мультифрактальный анализ — метод, направленный на изучение колебаний сигнала с течением времени. Этот метод основывается на расчете среднеквадратичного отклонения интенсивности или длины сигнала в разных временных промежутках. Ученые выяснили, что пение соловья является мультифрактальным, то есть птица чередует общий темп своего пения со смещениями, ускоряя или замедляя его.
На основании этого ученые сделали вывод, что обыкновенный соловей способен контролировать ритм своего пения, тем самым делая его более привлекательным для слушателей.
Елизавета Ивтушок