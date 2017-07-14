Среди птиц обнаружились джазовые музыканты

Изучив ритмические характеристики пения обыкновенного соловья, немецкие ученые выяснили, что для того, чтобы привлечь внимание слушателей, соловей может замедлять и ускорять ритм своих песен. Препринт статьи доступен на сайте bioRxiv.

Задача любого музыкального произведения — воздействовать на восприятие своих слушателей, привлечь их внимание, заставить думать и чувствовать. По мнению музыкальных психологов, музыку делает привлекательной динамично колеблющаяся предсказуемость — чередование простых, стереотипных мотивов и неожиданных вставок, способных вызвать напряжение. Этого можно добиться, чередуя общую мелодику произведения со смещениями темпа: его ускорением (также известным, как аччелерандо) и замедлением (ритардандо).

Авторы нового исследования предположили, что птицы также могут использовать технику динамического колебания, чтобы добиться выразительности пения для привлечения внимания своих слушателей. Из открытой базы данных с записями пения различных видов птиц они взяли 24 образца песен обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) — птицы, которая знаменита разнообразием исполняемых мелодий (каждая отдельная особь умеет исполнять от 12 до 40 различных песен).

Пение обыкновенного соловья:

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/265626399&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true?wmode=opaque"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К записям пения соловьев ученые применили мультифрактальный анализ — метод, направленный на изучение колебаний сигнала с течением времени. Этот метод основывается на расчете среднеквадратичного отклонения интенсивности или длины сигнала в разных временных промежутках. Ученые выяснили, что пение соловья является мультифрактальным, то есть птица чередует общий темп своего пения со смещениями, ускоряя или замедляя его.

Источник: Roeske et al./bioRxiv 2017

На основании этого ученые сделали вывод, что обыкновенный соловей способен контролировать ритм своего пения, тем самым делая его более привлекательным для слушателей.